Генштаб підтвердив ураження на брянщині об’єкта, що забезпечує армію рф нафтопродуктами

Київ • УНН

 • 946 перегляди

ЗСУ уразили лінійно-виробничу станцію в Брянській області, яка перекачує дизельне пальне для російських окупаційних військ. На об'єкті зафіксовано пожежу.

Генштаб підтвердив ураження на брянщині об’єкта, що забезпечує армію рф нафтопродуктами

Генеральний штаб ЗСУ підтвердив ураження важливого об’єкта окупантів, що забезпечує російську армію нафтопродуктами - лінійно-виробничої станції в районі населеного пункту Найтоповичі Брянської області рф, пише УНН.

Уражено ще один важливий об’єкт противника, що забезпечує російську армію нафтопродуктами. Уночі, проти 29 серпня, підрозділи Сил оборони України завдали комплексного вогневого ураження по лінійно-виробничій станції в районі населеного пункту Найтоповичі Брянської області рф

- повідомили у Генштабі.

Як вказано, станція перекачує дизельне пальне через магістральні нафтопродуктопроводи, зокрема для потреб російських окупаційних військ. Спроможності прокачки цього об’єкта становлять близько 10,5 млн тонн на рік.

"Ураження стратегічного об'єкта країни-агресора було завдано підрозділами ракетних військ і артилерії та Сил безпілотних систем у взаємодії з Силами спеціальних операцій ЗС України та Службою безпеки України. На території об’єкта зафіксовано пожежу. Результати ураження уточнюються", - зазначили у Генштабі.

"Сили оборони продовжують вживати дієвих заходів для підриву воєнно-економічного потенціалу російської армії, зокрема її логістичних спроможностей, та змушення загарбників припинити агресивну війну проти України. Далі буде… Слава Україні!" - наголосили у Генштабі.

Юлія Шрамко

