Генштаб подтвердил поражение на брянщине объекта, обеспечивающего армию рф нефтепродуктами

Генеральный штаб ВСУ подтвердил поражение важного объекта оккупантов, обеспечивающего российскую армию нефтепродуктами - линейно-производственной станции в районе населенного пункта Найтоповичи Брянской области рф, пишет УНН.

Поражен еще один важный объект противника, обеспечивающий российскую армию нефтепродуктами. Ночью, против 29 августа, подразделения Сил обороны Украины нанесли комплексное огневое поражение по линейно-производственной станции в районе населенного пункта Найтоповичи Брянской области рф - сообщили в Генштабе.

Как указано, станция перекачивает дизельное топливо через магистральные нефтепродуктопроводы, в частности для нужд российских оккупационных войск. Мощности прокачки этого объекта составляют около 10,5 млн тонн в год.

"Поражение стратегического объекта страны-агрессора было нанесено подразделениями ракетных войск и артиллерии и Сил беспилотных систем во взаимодействии с Силами специальных операций ВС Украины и Службой безопасности Украины. На территории объекта зафиксирован пожар. Результаты поражения уточняются", - отметили в Генштабе.

"Силы обороны продолжают принимать действенные меры для подрыва военно-экономического потенциала российской армии, в частности ее логистических возможностей, и принуждения захватчиков прекратить агрессивную войну против Украины. Дальше будет… Слава Украине!" - подчеркнули в Генштабе.

Танки, более шести десятков артсистем и 850 солдат: Генштаб обнародовал потери РФ за сутки