Эксклюзив
08:48 • 5504 просмотра
РОЗОВЫЕ ОЧКИ ДЕМОКРАТИИ
Эксклюзив
06:38 • 19652 просмотра
Вражеский удар по кораблю ВМС: число жертв возросло
Эксклюзив
06:25 • 20397 просмотра
Моди и путин едут в Китай: политолог объяснил их цели
05:00 • 30242 просмотра
Годовщина Иловайской трагедии: символ коварства России
Эксклюзив
28 августа, 15:40 • 54315 просмотра
Минобороны объяснило стратегическое значение Крыма и можно ли его вернуть военным путем
Эксклюзив
28 августа, 13:53 • 58874 просмотра
43% доли обслуживания миссий ООН за Украиной: отечественные авиакомпании завоевывают позиции на глобальном рынке
28 августа, 13:37 • 134849 просмотра
Выплаты украинским беженцам в Европе: что изменится с осени 2025 года
28 августа, 13:24 • 69354 просмотра
Зеленский поручил МИД выяснить обстоятельства запрета на въезд офицеру ВСУ "Мадяру" в Венгрию
Эксклюзив
28 августа, 11:21 • 78313 просмотра
Драйвер экономики: почему украинская авиация нуждается в большем, чем частичное внимание в рамках Defence City
Эксклюзив
28 августа, 07:27 • 113610 просмотра
Минобороны о ПВО Украины: это направление не достигло максимальной эффективности
Генштаб подтвердил поражение на брянщине объекта, обеспечивающего армию рф нефтепродуктами

Киев • УНН

 • 682 просмотра

ВСУ поразили линейно-производственную станцию в Брянской области, которая перекачивает дизельное топливо для российских оккупационных войск. На объекте зафиксирован пожар.

Генеральный штаб ВСУ подтвердил поражение важного объекта оккупантов, обеспечивающего российскую армию нефтепродуктами - линейно-производственной станции в районе населенного пункта Найтоповичи Брянской области рф, пишет УНН.

Поражен еще один важный объект противника, обеспечивающий российскую армию нефтепродуктами. Ночью, против 29 августа, подразделения Сил обороны Украины нанесли комплексное огневое поражение по линейно-производственной станции в районе населенного пункта Найтоповичи Брянской области рф

- сообщили в Генштабе.

Как указано, станция перекачивает дизельное топливо через магистральные нефтепродуктопроводы, в частности для нужд российских оккупационных войск. Мощности прокачки этого объекта составляют около 10,5 млн тонн в год.

"Поражение стратегического объекта страны-агрессора было нанесено подразделениями ракетных войск и артиллерии и Сил беспилотных систем во взаимодействии с Силами специальных операций ВС Украины и Службой безопасности Украины. На территории объекта зафиксирован пожар. Результаты поражения уточняются", - отметили в Генштабе.

"Силы обороны продолжают принимать действенные меры для подрыва военно-экономического потенциала российской армии, в частности ее логистических возможностей, и принуждения захватчиков прекратить агрессивную войну против Украины.  Дальше будет… Слава Украине!" - подчеркнули в Генштабе.

Юлия Шрамко

Война в Украине
Брянская область
Генеральный штаб Вооруженных сил Украины
Служба безопасности Украины
Вооруженные силы Украины
Украина