12:28
Новый учебный год в Украине: что ждет украинских школьниковPhoto
Эксклюзив
12:17
Инвестиции в сумки: почему Hermès и Chanel выгоднее акций на биржеPhoto
Эксклюзив
08:48
РОЗОВЫЕ ОЧКИ ДЕМОКРАТИИ
Эксклюзив
29 августа, 06:38
Вражеский удар по кораблю ВМС: число жертв возросло
Эксклюзив
29 августа, 06:25
Моди и путин едут в Китай: политолог объяснил их цели
29 августа, 05:00
Годовщина Иловайской трагедии: символ коварства РоссииPhoto
Эксклюзив
28 августа, 15:40
Минобороны объяснило стратегическое значение Крыма и можно ли его вернуть военным путем
Эксклюзив
28 августа, 13:53
43% доли обслуживания миссий ООН за Украиной: отечественные авиакомпании завоевывают позиции на глобальном рынке
28 августа, 13:37
Выплаты украинским беженцам в Европе: что изменится с осени 2025 года
28 августа, 13:24
Зеленский поручил МИД выяснить обстоятельства запрета на въезд офицеру ВСУ "Мадяру" в Венгрию
Меню
Теги
Авторы
публикации
Вместо развития – бездействие: как государственные институты подрывают будущее авиации12:47 • 1544 просмотра
Акция "Стол памяти": тысячи заведений и воинские части вспоминают павших защитников УкраиныPhotoVideo12:35 • 1958 просмотра
Новый учебный год в Украине: что ждет украинских школьниковPhoto12:28 • 3374 просмотра
Инвестиции в сумки: почему Hermès и Chanel выгоднее акций на биржеPhoto
Эксклюзив
12:17
Годовщина Иловайской трагедии: символ коварства РоссииPhoto29 августа, 05:00 • 43411 просмотра
Под Геленджиком после атаки беспилотника горит лес в километре от винодельни путина

Киев • УНН

 • 26 просмотра

Пожар вблизи Геленджика, возникший после атаки беспилотника, охватил более 40 гектаров леса. Огонь угрожает винодельне, которую связывают с российским диктатором.

Под Геленджиком после атаки беспилотника горит лес в километре от винодельни путина

В ночь на четверг, 28 августа, в Краснодарском крае рф дроновая атака вызвала пожар вблизи винодельни, которую связывают с российским диктатором владимиром путиным. Об этом сообщает Insider, пишет УНН.

Детали

Губернатор краснодарского края вениамин кондратьев сообщил о пожаре в лесном массиве вблизи Геленджика. По его словам, по состоянию на 28 августа огонь распространился на более чем 30 га.

По данным агентства Insider, пожар начался в результате падения обломков беспилотника. Отметим, тогда российское министерство обороны заявило о якобы сбитии 18 БПЛА над Краснодарским краем.

Огонь распространился в районе села Криница под Геленджиком. Возгорание произошло всего в 10 км от дворца владимира путина на мысе Идокопас, а еще одно возгорание произошло менее чем в километре от винодельни "Криница", которую связывают с Владимиром Путиным.

По данным российских СМИ, огонь мог приблизиться к резиденции Путина на расстояние до 3 км. По состоянию на 29 августа площадь возгорания составляет 41,5 га. К тушению пожара привлекли более 300 человек, 80 единиц техники, вертолет и самолет.

Отмечается, что винодельня Путина упоминалась под названием "Старый Прованс" – именно для нее закупали дизайнерскую мебель и позолоченные туалетные ершики из Италии.

Генштаб подтвердил поражение на брянщине объекта, обеспечивающего армию рф нефтепродуктами29.08.25, 13:18 • 1884 просмотра

Ольга Розгон

Новости Мира
Владимир Путин
Италия