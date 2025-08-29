Под Геленджиком после атаки беспилотника горит лес в километре от винодельни путина
Киев • УНН
Пожар вблизи Геленджика, возникший после атаки беспилотника, охватил более 40 гектаров леса. Огонь угрожает винодельне, которую связывают с российским диктатором.
В ночь на четверг, 28 августа, в Краснодарском крае рф дроновая атака вызвала пожар вблизи винодельни, которую связывают с российским диктатором владимиром путиным. Об этом сообщает Insider, пишет УНН.
Детали
Губернатор краснодарского края вениамин кондратьев сообщил о пожаре в лесном массиве вблизи Геленджика. По его словам, по состоянию на 28 августа огонь распространился на более чем 30 га.
По данным агентства Insider, пожар начался в результате падения обломков беспилотника. Отметим, тогда российское министерство обороны заявило о якобы сбитии 18 БПЛА над Краснодарским краем.
Огонь распространился в районе села Криница под Геленджиком. Возгорание произошло всего в 10 км от дворца владимира путина на мысе Идокопас, а еще одно возгорание произошло менее чем в километре от винодельни "Криница", которую связывают с Владимиром Путиным.
По данным российских СМИ, огонь мог приблизиться к резиденции Путина на расстояние до 3 км. По состоянию на 29 августа площадь возгорания составляет 41,5 га. К тушению пожара привлекли более 300 человек, 80 единиц техники, вертолет и самолет.
Отмечается, что винодельня Путина упоминалась под названием "Старый Прованс" – именно для нее закупали дизайнерскую мебель и позолоченные туалетные ершики из Италии.
Генштаб подтвердил поражение на брянщине объекта, обеспечивающего армию рф нефтепродуктами29.08.25, 13:18 • 1884 просмотра