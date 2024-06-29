Під час ранкового удару по Харківщині поранено 70-річну жінку - ОВА
Київ • УНН
70-річна жінка була поранена, коли російські війська обстріляли село Куп'янськ-Вузловий у Харківській області касетними боєприпасами, влучивши у місцеве кладовище.
Внаслідок ранкового удару росіян по Харківщині у населеному пункті Купʼянськ-Вузловий поранено 70-річну жінку. Про це пише УНН з посиланням на голову Харківської ОВА Олега Синєгубова.
Деталі
Він розповів, що о 07:50 год окупанти здійснили повторний ворожий обстріл по території Куп'янська Вузлового.
Ворог завдав ударів по місцевому кладовищу касетними боєприпасами. Постраждала 70-річна жінка, госпіталізована до медичної установи
Доповнення
Раніше УНН з посиланням на голову Харківської ОВА Олега Синєгубова вже повідомляв про ранковий удар по Харківщині. Тоді під обстріл потрапив Куп'янськ Вузловий та село Богуславка Ізюмського району.
Нагадаємо
У п'ятницю, 28 червня, завдав ударів по Циркунам, що на Харківщині, щонайменше трьома КАБами. У результаті удару окупантів поранено щонайменше вісім людей.