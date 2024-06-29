В результате утреннего удара россиян по Харьковщине в населенном пункте Купянск-Узловой ранена 70-летняя женщина. Об этом пишет УНН со ссылкой на председателя Харьковской ОГА Олега Синегубова.

Детали

Он рассказал, что в 07:50 ч оккупанты совершили повторный вражеский обстрел по территории Купянска Узлового.

Враг нанес удары по местному кладбищу кассетными боеприпасами. Пострадала 70-летняя женщина, госпитализирована в медицинское учреждение - резюмировал председатель ОВА.

Дополнение

Ранее УНН со ссылкой на председателя Харьковской ОГА Олега Синегубова уже сообщал о утреннем ударе по Харьковщине. Тогда под обстрел попал Купянск Узловой и село Богуславка Изюмского района.

Напомним

В пятницу, 28 июня, нанес удары по Циркунам, что на Харьковщине, по меньшей мере тремя КАБами. В результате удара оккупантов ранены по меньшей мере восемь человек.