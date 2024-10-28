П'ять захопливих прем’єр листопада: що подивитись
Київ • УНН
У листопаді 2024 року в український прокат виходять п'ять нових фільмів різних жанрів. Серед них бойовик з Двейном Джонсоном, два хорори, постапокаліптичний трилер та біографічна драма про оперну співачку.
Врятувати світ від жахливих істот, повернути мир та спокій людству, відшукати правду і справедливість - все це чекає глядачів на великому екрані у листопаді. УНН пропонує добірку кінопрем’єр, які ви не повинні пропустити.
Кодове ім'я "Червоний"
(Red One) 2024 - після викрадення Санта-Клауса (кодове ім'я "Червоний"). Начальник служби безпеки Північного полюса (Двейн Джонсон) мусить об'єднатися з найвідомішим у світі мисливцем за головами (Кріс Еванс). Разом вони розпочинають неймовірну кругосвітню місію, щоб врятувати Різдво.
Жанр: Екшн, Бойовик, Пригодницький, Комедія
Країна: США
Тривалість: 122 хв.
Режисер: Джейк Кездан
В ролях: Двейн Джонсон, Кріс Еванс, Кірнан Шипка
Прокат в Україні: з 07.11.2024
Жахаючий 3
(Terrifier 3) 2024 - напередодні Різдва, коли всі жителі округу Майлз готуються до святкових дійств, пишуть бажання та чекають на появу Санти, до них в будинки постукає зло у вигляді жахливого клоуна-маніяка Арта. Він готується зробити черговий крок назустріч ще більш страшним та жорстоким злодіянням, продовжуючи тероризувати мешканців, тримаючи їх в постійному страху. Маючи підтримку головний герой готовий до свого найбільш підступного та моторошного злочину, який назавжди запам’ятають нажахані жителі міста.
Жанр: Горрор
Країна: США
Тривалість: 125 хв.
В ролях: Девід Говард Торнтон, Лорен ЛаВера, Антонелла Роз, Елліотт Фуллам
Режисер: Демієн Леоне
Прокат в Україні: з 07.11.2024
Мертві землі
(Elevation) 2024 - світ навколо змінився, він став порожнім та тихим. Залишки людства змушені жити високо в горах, а решта простору вже захоплена невідомими смертоносними істотами. Люди навчилися жити у цьому кошмарі. Але одного разу сміливцям доведеться спуститися вниз і зіткнутися з монстрами, які знищили майже все живе на планеті.
Жанр: Трилер
Країна: США
Тривалість: 130 хв.
В ролях: Ентоні Макі, Морена Баккарін, Медді Гассон
Режисер: Джордж Нолфі
Прокат в Україні: з 21.11.2024
Єретик
(Heretic) 2024 - церковна місія приводить двох дівчат до дверей оманливо невинного містера Ріда. Не встигнувши схаменутися, вони опиняються в його диявольській пастці, побудованій з метою перевірити їхню віру на міцність. Щоб вижити дівчатам доведеться шукати вихід з його будинку-лабіринту з безліччю пасток та витончених тортур, які Єретик називає - "випробуванням віри".
Жанр: Жахи, Трилер
Країна: США
Тривалість: 150 хв.
В ролях: Г'ю Грант, Софі Тетчєр, Хлоя Іст, Тофер Грейс, Ель Янг, Джулі Лінн Мортенсен, Хейлі Хансен, Ель МакКиннон
Режисер: Скотт Бек, Брайан Вудс
Прокат в Україні: з 28.11.2024
Марія
(Maria) 2024 - це неймовірна історія життя найвидатнішої оперної співачки світу. У фільмі розповідається про нелегку життєву долю жінки під час її останніх днів у Парижі в період 1970-тих років минулого століття. Будучи всесвітньовідомою особою, героїня неодноразово була змушена зіштовхнутися із тотальною несправедливістю цього буття, продовжуючи свою відважну боротьбу проти неминучого.
Жанр: Біографія, Драма, Історичний
Країна: Італія, Німеччина, Чилі
В ролях: Анджеліна Джолі, Валерія Голіно, Альба Рорвакер, Коді Сміт-МакФі, Халук Більгінер, П’єрфранческо Фавіно, Ребека Джонстон.
Режисер: Пабло Ларрейн
Тривалість: 124 хв
Прокат в Україні: з 28.11.2024