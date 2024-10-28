Пять захватывающих премьер ноября: что посмотреть
Киев • УНН
В ноябре 2024 года в украинский прокат выходят пять новых фильмов разных жанров. Среди них боевик с Дуэйном Джонсоном, два хоррора, постапокалиптический триллер и биографическая драма об оперной певице.
Спасти мир от ужасных существ, вернуть мир и покой человечеству, отыскать правду и справедливость - все это ждет зрителей на большом экране в ноябре. УНН предлагает подборку кинопремьер, которые вы не должны пропустить.
кодовое имя "Красный"
(Red One) 2024 - после похищения Санта-Клауса (кодовое имя "Красный"). Начальник службы безопасности Северного полюса (Дуэйн Джонсон) должен объединиться с самым известным в мире охотником за головами (Крис Эванс). Вместе они начинают невероятную кругосветную миссию, чтобы спасти Рождество.
Жанр: Экшн, Боевик, Приключенческий, Комедия
Страна: США
Продолжительность: 122 мин.
Режиссер: Джейк Кездан
В ролях: Дуэйн Джонсон, Крис Эванс, Кирнан Шипка
Прокат в Украине: с 07.11.2024
Ужасающий 3
(Terrifier 3) 2024 - в канун Рождества, когда все жители округа Майлз готовятся к праздничным действам, пишут желания и ждут появления Санты, к ним в дома постучится зло в виде ужасного клоуна-маньяка Арта. Он готовится сделать очередной шаг навстречу еще более страшным и жестоким злодеяниям, продолжая терроризировать жителей, держа их в постоянном страхе. Имея поддержку главный герой готов к своему наиболее коварному и жуткому преступлению, которое навсегда запомнят напуганные жители города.
Жанр: Горрор
Страна: США
Продолжительность: 125 хd.
В ролях: Дэвид Говард Торнтон, Лорен ЛаВера, Антонелла Роз, Эллиотт Фуллам
Режиссер: Дэмиен Леоне
Прокат в Украине: с 07.11.2024
Мертвые земли
(Elevation) 2024-мир вокруг изменился, он стал пустым и тихим. Остатки человечества вынуждены жить высоко в горах, а остальное пространство уже захвачено неизвестными смертоносными существами. Люди научились жить в этом кошмаре. Но однажды смельчакам придется спуститься вниз и столкнуться с монстрами, которые уничтожили почти все живое на планете.
Жанр: Триллер
Страна: США
Продолжительность:130 мин.
В ролях: Энтони Маки, Морена Баккарин, Мэдди Гассон
Режиссер: Джордж Нолфи
Прокат в Украине: с 21.11.2024
Еретик
(Heretic) 2024 - церковная миссия приводит двух девушек к дверям обманчиво невинного мистера Рида. Не успев опомниться, они оказываются в его дьявольской ловушке, построенной с целью проверить их веру на прочность. Чтобы выжить девушкам придется искать выход из его дома-лабиринта с множеством ловушек и изощренных пыток, которые Еретик называет - "испытанием веры".
Жанр: Ужасы, Триллер
Страна: США
Продолжительность: 150 мин.
В ролях: Хью Грант, Софи Тэтчер, Хлоя Ист, Тофер Грейс, Эль Янг, Джули Линн Мортенсен, Хейли Хансен, Эль МакКиннон
Режиссер Скотт Бек, Брайан Вудс
Прокат в Украине: с 28.11.2024
Мария
(Maria) 2024-это невероятная история жизни самой выдающейся оперной певицы мира. В фильме рассказывается о нелегкой жизненной судьбе женщины во время ее последних дней в Париже в период 1970-х годов прошлого века. Будучи всемирно известным лицом, героиня неоднократно была вынуждена столкнуться с тотальной несправедливостью этого бытия, продолжая свою отважную борьбу против неизбежного.
Жанр: Биография, Драма, Исторический, Биография
Страна: Италия, Германия, Чили
В ролях: Анджелина Джоли, Валерия Голино, Альба Рорвакер, Коди Смит-Макфи, Халук Бильгинер, Пьерфранческо Фавино, Ребека Джонстон.
Режиссер: Пабло Ларрейн
Продолжительность: 124 мин
Прокат в Украине: с 28.11.2024