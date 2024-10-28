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Пять захватывающих премьер ноября: что посмотреть
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Пять захватывающих премьер ноября: что посмотреть

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Для богатых нет смысла, а бедным 1 тысячи будет мало: экономист о программе поддержки для каждой семьи
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Для богатых нет смысла, а бедным 1 тысячи будет мало: экономист о программе поддержки для каждой семьи

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Соцопрос показал кризис доверия к НАБУ и таможне: будет ли реформа антикоррупционного бюро?

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Военные, потерявшие конечности, бесплатно проходят дайвинг-реабилитацию в Броварах
14:39 • 84852 просмотра

Военные, потерявшие конечности, бесплатно проходят дайвинг-реабилитацию в Броварах

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Профильный комитет рассмотрит представление об увольнении Костина завтра-послезавтра
13:02 • 91732 просмотра

Профильный комитет рассмотрит представление об увольнении Костина завтра-послезавтра

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Зима близко. Мэр Броваров рассказал как город готовится к ухудшению погоды
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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Пять захватывающих премьер ноября: что посмотреть

Пять захватывающих премьер ноября: что посмотреть

Киев  •  УНН

17:48 • 26738 просмотра

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В ноябре 2024 года в украинский прокат выходят пять новых фильмов разных жанров. Среди них боевик с Дуэйном Джонсоном, два хоррора, постапокалиптический триллер и биографическая драма об оперной певице.

Спасти мир от ужасных существ, вернуть мир и покой человечеству, отыскать правду и справедливость - все это ждет зрителей на большом экране в ноябре. УНН предлагает подборку кинопремьер, которые вы не должны пропустить.

кодовое имя "Красный"

(Red One) 2024 - после похищения Санта-Клауса (кодовое имя "Красный"). Начальник службы безопасности Северного полюса (Дуэйн Джонсон) должен объединиться с самым известным в мире охотником за головами (Крис Эванс). Вместе они начинают невероятную кругосветную миссию, чтобы спасти Рождество.

Жанр: Экшн, Боевик, Приключенческий, Комедия

Страна: США

Продолжительность: 122 мин.

Режиссер: Джейк Кездан

В ролях: Дуэйн Джонсон, Крис Эванс, Кирнан Шипка

Прокат в Украине: с 07.11.2024

Ужасающий 3

(Terrifier 3) 2024 - в канун Рождества, когда все жители округа Майлз готовятся к праздничным действам, пишут желания и ждут появления Санты, к ним в дома постучится зло в виде ужасного клоуна-маньяка Арта. Он готовится сделать очередной шаг навстречу еще более страшным и жестоким злодеяниям, продолжая терроризировать жителей, держа их в постоянном страхе. Имея поддержку главный герой готов к своему наиболее коварному и жуткому преступлению, которое навсегда запомнят напуганные жители города.

Жанр: Горрор

Страна: США

Продолжительность: 125 хd.

В ролях: Дэвид Говард Торнтон, Лорен ЛаВера, Антонелла Роз, Эллиотт Фуллам

Режиссер: Дэмиен Леоне

Прокат в Украине: с 07.11.2024

Мертвые земли

(Elevation) 2024-мир вокруг изменился, он стал пустым и тихим. Остатки человечества вынуждены жить высоко в горах, а остальное пространство уже захвачено неизвестными смертоносными существами. Люди научились жить в этом кошмаре. Но однажды смельчакам придется спуститься вниз и столкнуться с монстрами, которые уничтожили почти все живое на планете.

Жанр: Триллер

Страна: США

Продолжительность:130 мин.

В ролях: Энтони Маки, Морена Баккарин, Мэдди Гассон

Режиссер: Джордж Нолфи

Прокат в Украине: с 21.11.2024

Еретик

(Heretic) 2024 - церковная миссия приводит двух девушек к дверям обманчиво невинного мистера Рида. Не успев опомниться, они оказываются в его дьявольской ловушке, построенной с целью проверить их веру на прочность. Чтобы выжить девушкам придется искать выход из его дома-лабиринта с множеством ловушек и изощренных пыток, которые Еретик называет - "испытанием веры".

Жанр: Ужасы, Триллер

Страна: США

Продолжительность: 150 мин.

В ролях: Хью Грант, Софи Тэтчер, Хлоя Ист, Тофер Грейс, Эль Янг, Джули Линн Мортенсен, Хейли Хансен, Эль МакКиннон

Режиссер Скотт Бек, Брайан Вудс

Прокат в Украине: с 28.11.2024

Мария

(Maria) 2024-это невероятная история жизни самой выдающейся оперной певицы мира. В фильме рассказывается о нелегкой жизненной судьбе женщины во время ее последних дней в Париже в период 1970-х годов прошлого века. Будучи всемирно известным лицом, героиня неоднократно была вынуждена столкнуться с тотальной несправедливостью этого бытия, продолжая свою отважную борьбу против неизбежного.

Жанр: Биография, Драма, Исторический, Биография

Страна: Италия, Германия, Чили

В ролях: Анджелина Джоли, Валерия Голино, Альба Рорвакер, Коди Смит-Макфи, Халук Бильгинер, Пьерфранческо Фавино, Ребека Джонстон.

Режиссер: Пабло Ларрейн

Продолжительность: 124 мин

Прокат в Украине: с 28.11.2024

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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