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Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах
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Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах

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Перший смертельний випадок: через атаку хуситів на судно в Аденській затоці загинуло троє моряків

Київ • УНН

 • 25332 перегляди

Три моряки загинули в результаті ракетної атаки хуситів на торговельне судно True Confidence в Аденській затоці. Це перший випадок загибелі людей від атак хуситів на кораблі.

Перший смертельний випадок: через атаку хуситів на судно в Аденській затоці загинуло троє моряків

Щонайменше три моряки загинули внаслідок ракетної атаки хуситів на торгове судно в Аденській затоці.  Це перший випадок загибелі людей відтоді як хусити почали напади на судна в одному з найважливіших морських шляхів у світі через війну Ізраїлю в Газі.  Про це УНН передає із посиланням на центральне командування Збройних сил США та Al Jazeera.  

Деталі 

Як повідомляється, у середу хусити напали на ліберійське судно True Confidence під прапором Барбадосу. Атакували приблизно за 93 км від узбережжя єменського порту Аден.

Центральне командування збройних сил США повідомило про "трьох загиблих, щонайменше чотирьох поранених, троє з яких перебувають у критичному стані", а також про "значні пошкодження корабля".

На двох аерофотознімках, опублікованих американськими військовими, видно палаючий місток корабля і вантаж на його борту.

"Ці безрозсудні напади хуситів порушили світову торгівлю і забрали життя моряків, які просто виконують свою роботу, що є однією з найважчих у світі та на яку покладається світова громадськість для підтримання ланцюжків поставок", - заявило центральне командування Збройних сил США.

Як зазначає Al Jazeera, представник збройних сил хуситів бригадний генерал Яхья Сарі заявив про напад на судно у заздалегідь записаному повідомленні. 

Сенат Італії схвалив участь у військово-морській місії ЄС із захисту кораблів у Червоному морі від нападів хуситів06.03.24, 13:15 • 25235 переглядiв

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