Первый смертельный случай: из-за атаки хуситов на судно в Аденском заливе погибли трое моряков

По меньшей мере три моряка погибли в результате ракетной атаки хуситов на торговое судно в Аденском заливе. Это первый случай гибели людей с тех пор как хуситы начали нападения на суда в одном из важнейших морских путей в мире из-за войны Израиля в Газе. Об этом УНН передает со ссылкой на центральное командование Вооруженных сил США и Al Jazeera.

Детали

Как сообщается, в среду хуситы напали на либерийское судно True Confidence под флагом Барбадоса. Атаковали примерно в 93 км от побережья йеменского порта Аден.

Центральное командование вооруженных сил США сообщило о "трех погибших, по меньшей мере четырех раненых, трое из которых находятся в критическом состоянии", а также о "значительных повреждениях корабля".

На двух аэрофотоснимках, опубликованных американскими военными, видно горящий мостик корабля и груз на его борту.

"Эти безрассудные нападения хуситов нарушили мировую торговлю и унесли жизни моряков, которые просто выполняют свою работу, которая является одной из самых тяжелых в мире и на которую полагается мировая общественность для поддержания цепочек поставок", - заявило центральное командование Вооруженных сил США.

Как отмечает Al Jazeera, представитель вооруженных сил хуситов бригадный генерал Яхья Сари заявил о нападении на судно в заранее записанном сообщении.

Сенат Италии одобрил участие в военно-морской миссии ЕС по защите кораблей в Красном море от нападений хуситов