Перший пішов: у Львові заборонили продавати алкоголь на розлив

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З 2 квітня закладам громадського харчування, що працюють на виніс, заборонено продаж алкогольних напоїв на розлив. Таке рішення вчора ухвалила комісія з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій міста Львів з метою протидії поширенню COVID-19. Не виключено, що цей приклад наслідують й інші великі міста, враховуючи нехтування населенням карантинних обмежень: наприклад, вчора у Києві на Контрактовій площі пізно увечері молодь зібралась на масове гуляння.

Додамо

Для тих, хто сумлінно виконує карантинні обмеження експерти підготували три правила для ідеальної піжамної вечірки на вихідних у вузькому колі.

Особливо стане в пригоді також популярний світовий тренд на онлайн-вечірки, адже дає можливість весело провести час навіть у великій компанії, не наражаючи себе на небезпеку захворіти на COVID-19. Формат таких вечірок вимагає особливого вибору алкогольних напоїв, тому експерти українського горілчаного бренду Prime підготували поради для будь-якої онлайн-зустрічі: веселої вечірки з новими знайомими, затишної - у вузькому колі близьких друзів або романтичного побачення.

Нагадаємо, що до ТОП-5 надійних українських виробників якісного алкоголю входять такі лікеро-горілчані компанії, як: "Баядера - Груп" (ТМ "Хлібний дар"), "Глобал Спірітс" (УДК) (ТМ "Хортиця"), "ЛВН Лімітед" (ТМ "Немірофф"), ЛГЗ "PRIME" (ТМ "Prime", "Др.Житник") і ТОВ "Атлантіс" (ТМ "Грін Дей").