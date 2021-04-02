Первый пошел: во Львове запретили продавать алкоголь на разлив

Детали

Со 2 апреля заведениям общественного питания, работающим на вынос, запрещена продажа алкогольных напитков на разлив. Такое решение вчера приняла комиссия по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций города Львов с целью противодействия распространению COVID-19. Не исключено, что этому примеру последуют и другие крупные города, учитывая пренебрежение населением карантина: например, вчера в Киеве на Контрактовой площади поздно вечером молодежь собралась на массовое гуляние.

Добавим

Для тех, кто добросовестно соблюдает карантин эксперты подготовили три правила для идеальной пижамной вечеринки на выходных в узком кругу.

Особенно пригодится также популярный мировой тренд на онлайн-вечеринки, ведь дает возможность весело провести время даже в большой компании, но не подвергая себя опасности заболеть COVID-19. Формат таких вечеринок требует особого выбора алкогольных напитков, поэтому эксперты украинского водочного бренда Prime подготовили советы для любой онлайн-встречи: веселой вечеринки с новыми знакомыми, уютной — в узком кругу близких друзей или романтического свидания.

Напомним, что в ТОП-5 надежных украинских производителей качественного алкоголя входят такие ликеро-водочные компании, как: “Баядера — Групп” (ТМ “Хлебный дар”), “Глобал Спиритс” (УДК) (ТМ “Хортица”), “ЛВН Лимитед” (ТМ “Немирофф”), ЛВЗ “PRIME” (ТМ “Prime”, “Др.Житник”) и ООО “Атлантис” (ТМ “Грин Дэй”).