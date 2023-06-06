Перший евакуаційний поїзд з Херсона відправиться о 12 дня - Укрзалізниця
Київ • УНН
КИЇВ. 6 червня. УНН. Укрзалізниця запустила евакуаційні рейси з Херсона для мешканців міста та прилеглих сіл, через підрив ворогом Каховської ГЕС. Перший поїзд з евакуйованими мешканцями відправиться о 12:00. Про це повідомили в Укрзалізниці у Telegram, пише УНН.
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"Укрзалізниця допомагає місцевій владі з евакуацією мешканців Херсону та прилеглих сіл через підрив ворогом Каховської ГЕС.
Перший евакуаційний поїзд відправиться з Херсона о 12:00. За потреби будуть призначені додаткові евакуаційні поїзди", - зазначили в Укрзалізниці.
Нагадаємо
На деокупованих територіях Херсонської області, які можуть стати зоною підтоплення через підрив окупантами Каховської ГЕС, вже зранку розпочалася евакуація населення.
Евакуація відбувається з таких населених пунктів: село Миколаївка, Ольгівка, Льово, Тягинка, Понятівка, Іванівка, Токарівка, Понятівка, Придніпровське, Садове, та частково місто Херсон - острів Корабел.
Речниця Сил оборони Півдня Наталія Гуменюк повідомила, що після підриву Каховської ГЕС окупанти теж почали евакуацію, адже лівий берег Дніпра перебуває у більшій небезпеці – він нижчий за правий, і вода піде передусім саме туди.