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НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности
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НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности

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Первый эвакуационный поезд из Херсона отправится в 12 дня - "Укрзализныця"

Киев • УНН

 • 350530 просмотра

КИЕВ. 6 июня. УНН. "Укрзализныця" запустила эвакуационные рейсы из Херсона для жителей города и близлежащих сел, из-за подрыва врагом Каховской ГЭС. Первый поезд с эвакуированными жителями отправится в 12:00. Об этом сообщили в "Укрзализныце" в Telegram, пишет УНН.

Первый эвакуационный поезд из Херсона отправится в 12 дня - "Укрзализныця"

Цитата

"Укрзализныця помогает местным властям с эвакуацией жителей Херсона и близлежащих сел из-за подрыва врагом Каховской ГЭС.

Первый эвакуационный поезд отправится из Херсона в 12:00. При необходимости будут назначены дополнительные эвакуационные поезда", - отметили в "Укрзализныце".

Напомним

На деоккупированных территориях Херсонской области, которые могут стать зоной подтопления из-за подрыва оккупантами Каховской ГЭС, уже с утра началась эвакуация населения.

Эвакуация происходит из таких населенных пунктов: село Николаевка, Ольговка, Лево, Тягинка, Понятовка, Ивановка, Токаревка, Понятовка, Приднепровское, Садовое, и частично город Херсон - остров Корабел.

Пресс-секретарь Сил обороны Юга Наталья Гуменюк сообщила, что после подрыва Каховской ГЭС оккупанты тоже начали эвакуацию, ведь левый берег Днепра находится в большей опасности – он ниже правого, и вода пойдет прежде всего именно туда.

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