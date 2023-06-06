Первый эвакуационный поезд из Херсона отправится в 12 дня - "Укрзализныця"
Киев • УНН
КИЕВ. 6 июня. УНН. "Укрзализныця" запустила эвакуационные рейсы из Херсона для жителей города и близлежащих сел, из-за подрыва врагом Каховской ГЭС. Первый поезд с эвакуированными жителями отправится в 12:00. Об этом сообщили в "Укрзализныце" в Telegram, пишет УНН.
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"Укрзализныця помогает местным властям с эвакуацией жителей Херсона и близлежащих сел из-за подрыва врагом Каховской ГЭС.
Первый эвакуационный поезд отправится из Херсона в 12:00. При необходимости будут назначены дополнительные эвакуационные поезда", - отметили в "Укрзализныце".
Напомним
На деоккупированных территориях Херсонской области, которые могут стать зоной подтопления из-за подрыва оккупантами Каховской ГЭС, уже с утра началась эвакуация населения.
Эвакуация происходит из таких населенных пунктов: село Николаевка, Ольговка, Лево, Тягинка, Понятовка, Ивановка, Токаревка, Понятовка, Приднепровское, Садовое, и частично город Херсон - остров Корабел.
Пресс-секретарь Сил обороны Юга Наталья Гуменюк сообщила, что после подрыва Каховской ГЭС оккупанты тоже начали эвакуацию, ведь левый берег Днепра находится в большей опасности – он ниже правого, и вода пойдет прежде всего именно туда.