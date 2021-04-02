Пережити локдаун: психологи розповіли, як зберегти психічне здоров'я на карантині
Київ • УНН
КИЇВ. 2 квітня. УНН. Щоб впоратися з кризою, якою є локдаун та карантинні обмеження, потрібно займатися тим, що приносить задоволення. Універсального рецепту не існує, проте є кілька способів зберегти психічне здоров’я. Про ці способи журналісту УНН розповіли психолог Центру травматерапії “Повернення” Катерина Проноза-Стеблюк і консультант телефону довіри Київського міського центру психолого-психіатричної допомоги при станах душевної кризи.
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“Кожен сприймає ситуацію і обмеження по-різному, наскільки життя складається у конкретної людини — чи є у неї ресурс переносити будь-яку кризу. А локдаун — це криза. Якщо у людини є ресурс, то вона переносить зовсім по-іншому, якщо його немає, то кризові ситуації загострюються. Дуже важливо не допускати появи страху і паніки, адже вони можуть стати причиною ослаблення імунітету”, - розповіла фахівець телефону довіри.
Деталі
Психолог-консультант розповіла, що вірний спосіб впоратися з кризою — шукати те, що є ресурсом для конкретної людини.
Це може бути перегляд комедійних фільмів, читання книг, заняття хобі і рукоділлям, а також спілкування, нехай і дистанційне. Ще один спосіб уникнути нудьги під час карантинних обмежень — піші прогулянки, адже ходьба дає певне розслаблення і ресурс. При цьому не варто забувати про соціальне дистанціювання і носіння захисних масок.
Консультант телефону довіри зазначила, що останнім часом почастішали дзвінки-звернення, що стосуються ускладнень після COVID-19: у людей з’явилися безсоння, тривога і панічні атаки.
Своєю чергою, психолог Катерина Проноза-Стеблюк нагадує про необхідність розвивати критичне мислення.
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“Допоможе в цьому відхід від порожніх розмов про вірус, джерел з неперевіреними даними, а також вихід з нескінченного інформаційного потоку, повної тривоги і деструктивних переживань. Задаємо собі питання: “Ця ідея є точною, достовірною у поточний момент?”, “Чи можу я повністю довіряти тільки що почутому або прочитаному?”.
За словами спеціалістки, найпростіші правила психогігієни допоможуть підготуватися до закінчення ізоляції і вийти з карантину без втрат для психіки.
Контекст
За рішенням Державної комісії з питань ТЕБ та НС, на Івано-Франківщині, в Чернівецькій, Чернігівській, Житомирській, Закарпатській, Київській, Львівській, Миколаївській, Сумській та Одеській областях запроваджено "червоний" рівень епідемічної небезпеки поширення COVID-19.
У Києві з 20 березня ввели суворі карантинні обмеження через поширення коронавірусу. Уже з 5 квітня карантин посилюють, зокрема проїзд в громадському транспорті, у тому числі у метро — тільки за спецперепустками. Також з понеділка в столиці закривають школи і дитсадки, а навчання в школах, училищах та вишах переводиться на дистанційний режим. Обмеження діятимуть щонайменше до 16 квітня.
Нагадаємо
На період введення додаткових карантинних обмежень в Києві відновила роботу Віртуальна платформа емоційної підтримки КМДА. Через онлайн-сервіс можна безкоштовно отримати емоційну підтримку, психологічну допомогу, а також пройти онлайн-навчання.