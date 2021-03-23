На час локдауну у Києві відновили роботу онлайн дитсадка та служби емоційної підтримки

Цитата:

"Обидві платформи, як і раніше, працюватимуть безоплатно. Будь-хто може отримати допомогу від сертифікованих психологів та тренерів з емоційного інтелекту Освітнього Хабу міста Києва. А для молодих батьків, які матимуть можливість не водити дітей до садочків, запрацював Дитячий садок онлайн, у якому є всі необхідні для розвитку дітей заняття: творчі завдання, англійська мова, математика, фізична руханка у вигляді казки-йоги та багато іншого", – зазначив Мондриївський.

Деталі

Він додав, що сервісами можуть скористатися також і мешканці інших регіонів України. Столична влада продовжує робити все можливе, аби пом’якшити незручності у зв’язку із посиленням карантинних обмежень.

Контекст

У Києві з 20 березня на три тижні запроваджені суворі карантинні обмеження через поширення коронавірусу.

Зокрема заборонено:

• Робота закладів культури (будуть зачинені кінотеатри, театри, музеї, концертні зали)

• Робота торговельно-розважальних центрів (окрім продуктових магазинів, аптек, зоомагазинів, магазинів з продажу засобів гігієни та побутової хімії)

• Проведення релігійних богослужінь (якщо не забезпечена площа приміщення не менше 10 м2 на 1 особу)

• Проведення масових заходів (розважальних, спортивних, культурних, рекламних та інших)

• Присутність глядачів на спортивних змаганнях.