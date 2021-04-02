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Пережить локдаун: психологи рассказали, как сохранить психическое здоровье на карантине

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 2 апреля. УНН. Чтобы справиться с кризисом, которым являются локдаун и карантинные ограничения, нужно заниматься тем, что приносит удовольствие. Универсального рецепта не существует, однако есть несколько способов сохранить психическое здоровье. Об этих способах журналисту УНН рассказали психолог Центра травматерапии “Повернення” Екатерина Проноза-Стеблюк и консультант телефона доверия Киевского городского центра психолого-психиатрической помощи при состояниях душевного кризиса.

Цитата:

“Каждый принимает ситуацию и ограничения по-разному, насколько жизнь складывается у конкретного человека — есть ли у него ресурс переносить любой кризис. А локдаун — это кризис. Если у человека есть ресурс, то он переносит совсем по-другому, если его нет, то кризисные ситуации обостряются. Очень важно не допускать появления страха и паники, так как они могут стать причиной ослабления иммунитета”, — рассказала специалист телефона доверия.

Детали

Психолог-консультант рассказала, что верный способ справиться с кризисом — искать то, что является ресурсом для конкретного человека. Это может быть просмотр комедийных фильмов, чтение книг, занятие хобби и рукоделием, а также общение, пусть и дистанционное. Еще один способ избежать хандры во время карантинных ограничений — пешие прогулки, так как ходьба дает определенное расслабление и ресурс. При этом не стоит забывать о социальном дистанцировании и ношении защитных масок.

Консультант телефона доверия отметила, что в последнее время участились звонки-обращения, касающиеся осложнений после COVID-19: у людей появились бессонница, тревога и панические атаки.

В свою очередь, психолог Екатерина Проноза-Стеблюк напоминает о необходимости развивать критическое мышление.

Цитата:

“Поможет в этом уход от пустых разговоров о вирусе, источников с непроверенными данными, а также выход из бесконечного информационного потока, полного тревоги и деструктивных переживаний. Задаем себе вопросы: “Данная мысль является точной, достоверной в текущий момент?”, “Могу ли я полностью доверять только что услышанному или прочитанному?”.

По словам специалистки, самые простые правила психогигиены помогут подготовиться к окончанию изоляции и выйти из карантина без потерь для психики.

Контекст

По решению Государственной комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС, в Ивано-Франковской, в Черновицкой, Черниговской, Житомирской, Закарпатской, Киевской, Львовской, Николаевской, Сумской и Одесской областях введен “красный” уровень эпидемической опасности распространения COVID-19.

В Киеве с 20 марта ввели строгие карантинные ограничения из-за распространения коронавируса. Уже с 5 апреля карантин усиливают, в частности проезд в общественном транспорте, в том числе в метро — только по спецпропускам. Также с понедельника в столице закрывают школы и детсады, а обучение в школах, училищах и вузах переводится на дистанционный режим. Ограничения будут действовать как минимум до 16 апреля.

Напомним

На период введения дополнительных карантинных ограничений в Киеве возобновил работу Виртуальная платформа эмоциональной поддержки КГГА. Через онлайн-сервис можно бесплатно получить эмоциональную поддержку, психологическую помощь, а также пройти онлайн обучение.

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