Пережить локдаун: психологи рассказали, как сохранить психическое здоровье на карантине

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“Каждый принимает ситуацию и ограничения по-разному, насколько жизнь складывается у конкретного человека — есть ли у него ресурс переносить любой кризис. А локдаун — это кризис. Если у человека есть ресурс, то он переносит совсем по-другому, если его нет, то кризисные ситуации обостряются. Очень важно не допускать появления страха и паники, так как они могут стать причиной ослабления иммунитета”, — рассказала специалист телефона доверия.

Детали

Психолог-консультант рассказала, что верный способ справиться с кризисом — искать то, что является ресурсом для конкретного человека. Это может быть просмотр комедийных фильмов, чтение книг, занятие хобби и рукоделием, а также общение, пусть и дистанционное. Еще один способ избежать хандры во время карантинных ограничений — пешие прогулки, так как ходьба дает определенное расслабление и ресурс. При этом не стоит забывать о социальном дистанцировании и ношении защитных масок.

Консультант телефона доверия отметила, что в последнее время участились звонки-обращения, касающиеся осложнений после COVID-19: у людей появились бессонница, тревога и панические атаки.

В свою очередь, психолог Екатерина Проноза-Стеблюк напоминает о необходимости развивать критическое мышление.

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“Поможет в этом уход от пустых разговоров о вирусе, источников с непроверенными данными, а также выход из бесконечного информационного потока, полного тревоги и деструктивных переживаний. Задаем себе вопросы: “Данная мысль является точной, достоверной в текущий момент?”, “Могу ли я полностью доверять только что услышанному или прочитанному?”.

По словам специалистки, самые простые правила психогигиены помогут подготовиться к окончанию изоляции и выйти из карантина без потерь для психики.

Контекст

По решению Государственной комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС, в Ивано-Франковской, в Черновицкой, Черниговской, Житомирской, Закарпатской, Киевской, Львовской, Николаевской, Сумской и Одесской областях введен “красный” уровень эпидемической опасности распространения COVID-19.



В Киеве с 20 марта ввели строгие карантинные ограничения из-за распространения коронавируса. Уже с 5 апреля карантин усиливают, в частности проезд в общественном транспорте, в том числе в метро — только по спецпропускам. Также с понедельника в столице закрывают школы и детсады, а обучение в школах, училищах и вузах переводится на дистанционный режим. Ограничения будут действовать как минимум до 16 апреля.

Напомним

На период введения дополнительных карантинных ограничений в Киеве возобновил работу Виртуальная платформа эмоциональной поддержки КГГА. Через онлайн-сервис можно бесплатно получить эмоциональную поддержку, психологическую помощь, а также пройти онлайн обучение.