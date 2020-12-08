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Перевищення меж самооборони: у Мін'юсті пояснили, як захистити своє життя та не опинитися у в'язниці

Київ • УНН

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КИЇВ. 8 грудня. УНН. Людина не підлягає кримінальній відповідальності за перевищення меж самооборони, якщо через сильне хвилювання, викликане небезпечним посяганням, вона не могла оцінити відповідність заподіяної нею шкоди небезпечності посягання чи обстановці захисту. Про це УНН повідомляє із посиланням на пресслужбу Міністерства юстиції України.

"Кожна людина має право на життя і це непорушна істина. Однак, бувають випадки, коли з різних причин хтось посягає саме на життя людини, бажаючи нашкодити її інтересам та волі. Тому особа повинна не тільки вміти захистити себе, але й зробити це законно, не перевищивши межі самооборони, які встановлені законом", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що відповідно до статті 19 КУпАП не є адміністративним правопорушенням дія, яка вчинена у стані необхідної оборони, тобто при захисті державного або громадського порядку, власності, прав і свобод громадян, установленого порядку управління від протиправного посягання шляхом заподіяння посягаючому шкоди, якщо при цьому не було допущено перевищення меж необхідної оборони.

Також відповідно до статті 36 КК України необхідною обороною визнаються дії, вчинені з метою захисту охоронюваних законом прав та інтересів особи, яка захищається, або іншої особи, а також суспільних інтересів та інтересів держави від суспільно небезпечного посягання шляхом заподіяння тому, хто посягає, шкоди, необхідної і достатньої у даній обстановці для негайного відвернення чи припинення посягання, якщо при цьому не було допущено перевищення меж необхідної оборони.

"Захищаючи себе, близьких і власність слід пам’ятати про надзвичайно важливий нюанс – межі необхідного самозахисту", - зазначається у повідомленні.

Повідомляється, що перевищенням меж необхідної оборони визнається умисне заподіяння тому, хто посягає, тяжкої шкоди, яка явно не відповідає небезпечності посягання або обстановці захисту.

"Особа не підлягає кримінальній відповідальності за перевищення меж самооборони, якщо через сильне душевне хвилювання, викликане суспільно небезпечним посяганням, вона не могла оцінити відповідність заподіяної нею шкоди небезпечності посягання чи обстановці захисту", - йдеться у повідомленні.

З вичерпним переліком роз'яснень від Мін'юсту можна ознаймитись за посиланням.

Нагадаємо, поліцейським, які побили двох ветеранів АТО, повідомили про підозру.

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