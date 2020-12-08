Превышение пределов самообороны: в Минюсте объяснили, как защитить свою жизнь и не оказаться в тюрьме
Киев • УНН
КИЕВ. 8 декабря. УНН. Человек не подлежит уголовной ответственности за превышение пределов самообороны, если из-за сильного волнения, вызванного опасным посягательством, он не мог оценить соответствие причиненного им вреда опасности посягательства или обстановке защиты. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу Министерства юстиции Украины.
"Каждый человек имеет право на жизнь и это непоколебимая истина. Однако, бывают случаи, когда по разным причинам кто-то посягает именно на жизнь человека, желая навредить его интересам и воле. Поэтому лицо должно не только уметь защитить себя, но и сделать это законно, не превысив пределы самообороны, которые установлены законом", - говорится в сообщении.
Отмечается, что согласно статье 19 КУоАП не является административным правонарушением действие, совершенное в состоянии необходимой обороны, то есть при защите государственного или общественного порядка, собственности, прав и свобод граждан, установленного порядка управления от противоправного посягательства путем причинения посягающему вреда, если при этом не было допущено превышения пределов необходимой обороны.
Также в соответствии со статьей 36 УК Украины необходимой обороной признаются действия, совершенные с целью защиты охраняемых законом прав и интересов лица, которое защищается, или другого лица, а также общественных интересов и интересов государства от общественно опасного посягательства путем причинения посягающему вреда, необходимого и достаточного данной обстановкой для немедленного предотвращения или прекращения посягательства, если при этом не было допущено превышение пределов необходимой обороны.
"Защищая себя, близких и собственность следует помнить о чрезвычайно важном нюансе - границах необходимой самообороны", - отмечается в сообщении.
Сообщается, что превышением пределов необходимой обороны признается умышленное причинение посягающему тяжкого вреда, явно не соответствующего опасности посягательства или обстановке защиты.
"Лицо не подлежит уголовной ответственности за превышение пределов самообороны, если из-за сильного душевного волнения, вызванного общественно опасным посягательством, оно не могло оценить соответствие причиненного им вреда опасности посягательства или обстановке защиты", - говорится в сообщении.
С исчерпывающим перечнем разъяснений от Минюста можно ознаймитись по ссылке.
Напомним, полицейским, которые избили двух ветеранов АТО, сообщили о подозрении.