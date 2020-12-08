Превышение пределов самообороны: в Минюсте объяснили, как защитить свою жизнь и не оказаться в тюрьме

КИЕВ. 8 декабря. УНН. Человек не подлежит уголовной ответственности за превышение пределов самообороны, если из-за сильного волнения, вызванного опасным посягательством, он не мог оценить соответствие причиненного им вреда опасности посягательства или обстановке защиты. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу Министерства юстиции Украины.