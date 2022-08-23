Перетворити на квітучий сад: Шмигаль представив концепцію відновлення Криму

КИЇВ. 23 серпня. УНН. Прем’єр-міністр Денис Шмигаль представив концепцію відновлення Криму після його звільнення від російської окупації та зазначив, що перетворити півострів на квітучий сад — це чітка та зрозуміла стратегія в межах розвитку європейської України. Про це він заявив під час другого саміту Кримської платформи, що відбувся в онлайн-форматі за участі представників майже 60 країн та організацій, передає УНН з посиланням на Урядовий портал.