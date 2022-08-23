Перетворити на квітучий сад: Шмигаль представив концепцію відновлення Криму
Київ • УНН
КИЇВ. 23 серпня. УНН. Прем’єр-міністр Денис Шмигаль представив концепцію відновлення Криму після його звільнення від російської окупації та зазначив, що перетворити півострів на квітучий сад — це чітка та зрозуміла стратегія в межах розвитку європейської України. Про це він заявив під час другого саміту Кримської платформи, що відбувся в онлайн-форматі за участі представників майже 60 країн та організацій, передає УНН з посиланням на Урядовий портал.
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«Перетворити Крим на квітучий сад — це чітка та зрозуміла стратегія в межах розвитку європейської України», - повідомив Шмигаль.
Деталі
За його словами, після деокупації Криму його розвиток стане невід'ємною частиною великого Плану відновлення України.
«Цей план ми вже розробили та презентували в Лугано. Він передбачає трансформацію нашої країни, і окрема його частина присвячена відбудові та розвитку Криму», — зауважив прем’єр-міністр.
Один із головних пунктів стратегії, за словами очільника Уряду, окреслює концепцію «Крим відкритий для світу», де півострів — новий європейський курорт з новою інфраструктурою.
«Крим стане частиною європейського транспортного простору, інтегрованим до європейської мережі доріг TEN-T. Це означає розбудову нових транспортних шляхів. Нові залізничні маршрути, нові морські маршрути, інтеграція кримських портів в українську торговельну мережу, створення потужного авіахабу», — зазначив Шмигаль.
Україна також презентує новий бренд Crimea365, що передбачає створення інфраструктури відпочинку цілий рік, оскільки, як підкреслив прем’єр-міністр, туристичний потенціал Криму — це можливість стати одним із найкращих курортів у Європі.
«Планується будівництво готелів повного циклу у співпраці зі світовими лідерами ринку. Медичний туризм, відродження культових фестивалів, створення інфраструктури для проведення бізнес-форумів та конференцій, будівництво найбільшого на Півдні України концертного майданчика», — відзначив Шмигаль.
За словами прем’єр-міністра, очікується, що ці заходи допоможуть залучити на український туристичний ринок громадян ЄС та інших дружніх країн. Оскільки лише створення нових авіамаршрутів та розвиток аеропортів дозволить збільшити туристичний потік приблизно на 1,5 млн туристів на рік.
Окрім того, стратегія передбачає масштабний розвиток екосистеми зрошення, державні проекти у сфері підтримки історичних осередків виробництва вин, реалізацію грантових програм підтримки крафтових виробників вина та іншої аграрної продукції.
Доповнення
Шмигаль раніше заявляв, що Україна готова провести демілітаризацію окупованого Криму, адже росія завдає ударів з території півострова.
Президент України Володимир Зеленський заявляв, що Україна самостійно вирішуватиме, як звільняти Крим від російських окупантів.
Додамо
Учасники міжнародної Кримської платформи ухвалили спільну заяву за підсумками другого саміту, в якій підтвердили рішучість продовжувати тиск на росію, щоб негайно припинити тимчасову окупацію Криму.