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Превратить в цветущий сад: Шмыгаль представил концепцию восстановления Крыма

Киев • УНН

 • 141254 просмотра

КИЕВ. 23 августа. УНН. Премьер-министр Денис Шмыгаль представил концепцию восстановления Крыма после его освобождения от российской оккупации и отметил, что превратить полуостров в цветущий сад — это четкая и понятная стратегия в рамках развития европейской Украины. Об этом он заявил во время второго саммита Крымской платформы, состоявшегося в онлайн-формате с участием представителей почти 60 стран и организаций, передает УНН со ссылкой на Правительственный портал.

Превратить в цветущий сад: Шмыгаль представил концепцию восстановления Крыма

Цитата

«Превратить Крым в цветущий сад — это четкая и понятная стратегия в рамках развития европейской Украины», - сообщил Шмыгаль.

Детали

По его словам, после деоккупации Крыма его развитие станет неотъемлемой частью большого Плана восстановления Украины.

«Этот план мы уже разработали и представили в Лугано. Он предполагает трансформацию нашей страны, и отдельная его часть посвящена восстановлению и развитию Крыма», — заметил премьер-министр.

Один из главных пунктов стратегии, по словам главы Правительства, определяет концепцию «Крым открытый для мира», где полуостров — новый европейский курорт с новой инфраструктурой.

«Крым станет частью европейского транспортного пространства, интегрированным в европейскую сеть дорог TEN-T. Это означает развитие новых транспортных путей. Новые железнодорожные маршруты, новые морские маршруты, интеграция крымских портов в украинскую торговую сеть, создание мощного авиахаба», — отметил Шмыгаль.

Украина также представляет новый бренд Crimea365, предусматривающий создание инфраструктуры отдыха круглый год, поскольку, как подчеркнул премьер-министр, туристический потенциал Крыма — это возможность стать одним из лучших курортов в Европе.

«Планируется строительство гостиниц полного цикла в сотрудничестве с мировыми лидерами рынка. Медицинский туризм, возрождение культовых фестивалей, создание инфраструктуры для проведения бизнес-форумов и конференций, строительство крупнейшей на Юге Украины концертной площадки», — отметил Шмыгаль.

По словам премьер-министра, ожидается, что эти мероприятия помогут привлечь на украинский туристический рынок граждан ЕС и других дружественных стран. Поскольку только создание новых авиамаршрутов и развитие аэропортов позволит увеличить туристический поток примерно на 1,5 млн туристов в год.

Кроме того, стратегия предполагает масштабное развитие экосистемы орошения, государственные проекты в сфере поддержки исторических ячеек производства вин, реализацию грантовых программ поддержки крафтовых производителей вина и другой аграрной продукции.

Дополнение

Шмыгаль ранее заявлял, что Украина готова провести демилитаризацию оккупированного Крыма, ведь россия наносит удары с территории полуострова.

Президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что Украина будет самостоятельно решать, как освобождать Крым от российских оккупантов.

Добавим

Участники международной Крымской платформы приняли совместное заявление по итогам второго саммита, в котором подтвердили решимость продолжать давление на россию, чтобы немедленно прекратить временную оккупацию Крыма.

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