Превратить в цветущий сад: Шмыгаль представил концепцию восстановления Крыма

КИЕВ. 23 августа. УНН. Премьер-министр Денис Шмыгаль представил концепцию восстановления Крыма после его освобождения от российской оккупации и отметил, что превратить полуостров в цветущий сад — это четкая и понятная стратегия в рамках развития европейской Украины. Об этом он заявил во время второго саммита Крымской платформы, состоявшегося в онлайн-формате с участием представителей почти 60 стран и организаций, передает УНН со ссылкой на Правительственный портал.