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Перестановок у Міненерго не буде: Арахамія спростував свою заяву, а галузевики підтримали Буславець

Київ • УНН

 • 12762 перегляди

КИЇВ. 4 вересня. УНН. Глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія, який напередодні заявив про можливу відставку деяких міністрів, зокрема Міненерго - заперечив свої слова, заявивши, що не підтверджує ротацій у Кабміні. Водночас, галузеві експерти виступили у підтримку нинішньої очільниці відомства Ольги Буславець, повідомляє УНН.

Перестановок у Міненерго не буде: Арахамія спростував свою заяву, а галузевики підтримали Буславець

Відповідаючи на запитання про ймовірну анонсовану ним зміну міністрів економічного та енергетичного напрямів, Арахамія наголосив: "Неправда, не підтверджую".

Зазначимо, що наразі посаду міністра економіки обіймає Ігор Петрашко, міністром фінансів є Сергій Марченко, а в.о. міністром енергетики є Ольга Буславець. Заявляючи про можливу відставку Буславець, Арахамія дорікнув енерговідомству відсутністю швидких дій для подолання кризи, з чим не згодна більшість галузевех експертів.

Фахівці кажуть, що проблеми не "вчорашні", а існують вже багато років. І вирішує їх поки лише Міненерго.

"Поки що ситуація стабілізувалася, Буславець вирішила основні питання в енергетиці", - сказав УНН колишній міністр енергетики Іван Плачков, додаючи, що жодних претензій до Міненерго бути не може.

"Це проблема у законодавчому органі нашому - Верховній Раді, бо абсолютно ніякого законодавства, що стосується енергетики. Тому тут абсолютно міністерство ні до чого", - підкреслює ексміністр.

Думку Плачкова розділяє голова громадської ради при НКРЕКП Володимир Рябцев.

"Вона (Буславець – ред.) робить все, що у її силах. Але що зробиш, коли ситуація дуже складна? І коли тягнеш за одну нитку – а розплутується весь клубок. За 23 роки державної служби я бачив, як від міністрів постійно вимагали дуже швидкого результату, а так не буває. Не буває швидких змін", - каже він.

Весь цей час Буславець займається тим, що "гасить пожежі", каже експерт Валентин Землянський. Водночас, відсутня реакція на роботу комітету ВР. Але відставка комітету - це питання політики.

"Складно сказати, чому Арахамія воліє не зважати на рішення, яке приймав Герус. Питання комітету має більш політичний характер, ніж міністра, де більше економіки", - пояснює він.

Вказується, що оцінити відповідність Буславець займаній посаді можна буде мінімум через рік.

"Якби моя воля, я б взагалі вніс зміни до законодавства і написав, що міністр повинен працювати не менше двох років. І тоді вже, якщо ситуація не виправилася, змінюйте", - каже експерт.

Дорікати кризою в енергетиці тільки очільниці відомства некоректо і непрофесійно, додав експерт.

"Криза залежить від загальної економічної ситуації, тут треба працювати спільно, над усім комплексом проблеми. Робити реформи тільки у енергетиці не можна. Треба почати з економічних реформ, а енергетика - допоможе їх здійснити. Енергетика – це донор економіки", - додав він.

Раніше експерт Ольга Кошарна звертала увагу на бездіяльність енергетичного комітету ВР, що значно ускладнює подолання кризи.

"Так, як сьогодні працює профільний комітет — це небачено. Такого не було ніколи", - заявила вона.

Нагадаємо, голова енергетичного комітету ВР Андрій Герус минулого року подав правки до законодавства, якими відкрив імпорт електроенергії з РФ, чим, за оцінкою експертів, завдав значної шкоди вітчизняним генераціям, зокрема атомникам і гірникам. Вивести з простою гірників та погасити їм заборгованості вдалося лише влітку цього року. Проблему вирішували Буславець разом з прем‘єр-міністром.

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