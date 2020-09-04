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Перестановок в Минэнерго не будет: Арахамия опроверг свое заявление, а отраслевики поддержали Буславец

Киев • УНН

 • 12762 просмотра

КИЕВ. 4 сентября. УНН. Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, который накануне заявил о возможной отставке некоторых министров, в частности Минэнерго - опроверг свои слова, заявив, что не подтверждает ротаций в Кабмине. В то же время, отраслевые эксперты выступили в поддержку нынешней руководительницы ведомства Ольги Буславец, сообщает УНН.

Перестановок в Минэнерго не будет: Арахамия опроверг свое заявление, а отраслевики поддержали Буславец

Отвечая на вопрос о возможной анонсированной им смене министров экономического и энергетического направлений, Арахамия подчеркнул: "Неправда, не подтверждаю".

Отметим, что сейчас пост министра экономики занимает Игорь Петрашко, министром финансов является Сергей Марченко, а и.о. министром энергетики является Ольга Буславец. Заявляя о возможной отставке Буславец, Арахамия упрекнул энерговедомству отсутствием быстрых действий для преодоления кризиса, с чем согласно большинство галузевех экспертов.

Специалисты говорят, что проблемы не "вчерашние", а существуют уже много лет. И решает их пока только Минэнерго.

"Пока ситуация стабилизировалась, Буславец решила основные вопросы в энергетике", - сказал УНН бывший министр энергетики Иван Плачков, добавляя, что никаких претензий к Минэнерго быть не может.

"Это проблема в законодательном органе нашем - Верховной Раде, потому что нет абсолютно никакого законодательства, касающегося энергетики. Поэтому здесь совершенно министерство ни к чему", - подчеркивает экс-министр.

Мнение Плачкова разделяет глава общественного совета при НКРЭКУ Владимир Рябцев.

"Она (Буславец - ред.) делает все, что в ее силах. Но что сделать, когда ситуация очень сложная? И когда тянешь за одну нить - а распутывается весь клубок. За 23 года государственной службы я видел, как от министров постоянно требовали очень быстрого результата, а так не бывает. Не бывает быстрых изменений", - говорит он.

Все это время Буславец занимается тем, что "тушит пожары", говорит эксперт Валентин Землянский. В то же время, отсутствует реакция на работу комитета ВР. Но отставка комитета - это вопрос политики.

"Сложно сказать, почему Арахамия предпочитает не обращать внимания на решение, которое принимал Герус. Вопрос комитета имеет более политический характер, чем министра, где больше экономики", - объясняет он.

Указывается, что оценить соответствие Буславец занимаемой должности можно будет минимум через год.

"Если бы моя воля, я бы вообще внес изменения в законодательство и написал, что министр должен работать не менее двух лет. И тогда уже, если ситуация не исправилась, меняйте", - говорит эксперт.

Упрекать кризисом в энергетике только руководительницу ведомства некоректо и непрофессионально, добавил эксперт.

"Кризис зависит от общей экономической ситуации, здесь надо работать совместно над всем комплексом проблем. Делать реформы только в энергетике нельзя. Надо начать с экономических реформ, а энергетика - поможет их осуществить. Энергетика - это донор экономики", - добавил он.

Ранее эксперт Ольга Кошарная обращала внимание на бездействие энергетического комитета ВР, что значительно усложняет преодоление кризиса.

"Так, как сегодня работает профильный комитет - это невиданно. Такого не было никогда", - заявила она.

Напомним, глава энергетического комитета ВР Андрей Герус прошлого года подал поправки в законодательство, открыв импорт электроэнергии из РФ, чем, по оценке экспертов, нанес значительный ущерб отечественным генерация, в частности атомщикам и горнякам. Вывести из простоя горняков и погасить им задолженности удалось лишь летом этого года. Проблему решали Буславец вместе с премьер-министром.

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