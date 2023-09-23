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Перемовини про членство України в ЄС: голова Верховної Ради повідомив, які умови потрібно виконати

Київ • УНН

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КИЇВ. 23 вересня. УНН. Україна має всі шанси розпочати переговори про членство в ЄС до кінця року, але для цього народні депутати мають підтримати всі необхідні законопроекти, зокрема щодо декларацій та національних спільнот. Про це голова Верховної Ради Руслан Стефанчук повідомив в інтерв'ю Радіо Свобода, передає УНН.

Деталі

На думку голови Верховної Ради, Україна встигне виконати всі необхідні умови для початку переговорів про членство в ЄС до кінця року.

Цитата

“Я обіцяв, що до кінця минулого року ми ухвалимо всі необхідні законодавчі акти. Ми це й ухвалили. Після цього, після оцінки в березні нам було зараховано два пункти, по інших були дані невеличкі зауваження. Ми зараз практично завершили всі. Зараз ми вирішуємо питання з деклараціями. Далі ми вирішуємо питання з так званими ПЕПами, з національними спільнотами. Я думаю, що якраз до жовтневої оцінки, яку буде здійснювати, Верховна Рада виконає всі взяті на себе зобов’язання”, - сказав Стефанчук.

Стефанчук закликав народних депутатів підтримати всі необхідні законопроекти, щоб Україна могла отримати позитивну оцінку ЄС і розпочати переговори про членство.

" А далі, якщо буде позитивна оцінка, а в мене є великі сподівання, що вона буде, тоді у грудні Єврорада ухвалить рішення про відкриття перемовин про повноцінне членство. Я просто хотів би, щоб всі розуміли, це подія, яка в декілька разів важливіша, ніж отримання статусу кандидата. Це вже фінішна пряма. І нам дадуть 35 розділів, по яких ми маємо привести ті чи інші положення до законодавства, велика кількість яких вже виконана. І коли ми це вирішимо, тоді Україна може стати членом ЄС”, - повідомив Стефанчук.

Нагадаємо

Раніше високий представник ЄС із зовнішньої політики та політики безпеки Жозеп Боррель повідомляв, що вступ України до ЄС означає кінець пасивності та бездіяльності щодо розширення. Однак є виклики, які потрібно подолати, такі як суперечки щодо експорту зерна та необхідність реформ. 

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