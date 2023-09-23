"Роками була якась тупикова ситуація, і нічого не відбувалося. Україна створила нову динаміку", - Боррель про розширення ЄС

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Відповідаючи на запитання, чи суперечки між деякими східноєвропейськими країнами та Україною щодо експорту зерна є передвісником конфліктів, які можуть виникнути у разі вступу країни до ЄС, він сказав:

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«Всі знають, що це буде важко, тому що Україна, по-перше, перебуває у стані війни, її знищують у буквальному сенсі. По-друге, вона повинна була провести багато реформ ще до війни. І по-третє, на даний момент Україна, будучи членом Європейського Союзу, була б єдиною країною, яка була б чистим бенефіціаром. Як наслідок, Україні та ЄС потрібно буде розпочати тривалий процес реформ, зокрема, на більш широке використання мажоритарного голосування”, - сказав Боррель.

Також Боррель заявив, що членство України в ЄС означає кінець періоду пасивності та бездіяльності щодо розширення ЄС.

«Роками була якась тупикова ситуація, і нічого не відбувалося. Україна створила нову динаміку”, - зазначив Боррель.

Нагадаємо

Нагадаємо

Раніше повідомлялось, що Європейська комісія готується надати рекомендацію розпочати переговори про членство України, пропонуючи підтримку Києву, на тлі прагнень гарантувати, що союзники продовжать військову та фінансову підтримку.