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"Роками була якась тупикова ситуація, і нічого не відбувалося. Україна створила нову динаміку", - Боррель про розширення ЄС

"Роками була якась тупикова ситуація, і нічого не відбувалося. Україна створила нову динаміку", - Боррель про розширення ЄС

Київ • УНН

 • 289446 перегляди

КИЇВ. 23 вересня. УНН. Вступ України до ЄС означає кінець пасивності та бездіяльності щодо розширення. Однак є виклики, які потрібно подолати, такі як суперечки щодо експорту зерна та необхідність реформ. Про це повідомив високий представник ЄС із зовнішньої політики та політики безпеки Жозеп Боррель у інтервю TheGuardian, передає УНН.

Деталі

Відповідаючи на запитання, чи суперечки між деякими східноєвропейськими країнами та Україною щодо експорту зерна є передвісником конфліктів, які можуть виникнути у разі вступу країни до ЄС, він сказав:

Цитата

«Всі знають, що це буде важко, тому що Україна, по-перше, перебуває у стані війни, її знищують у буквальному сенсі. По-друге, вона повинна була провести багато реформ ще до війни. І по-третє, на даний момент Україна, будучи членом Європейського Союзу, була б єдиною країною, яка була б чистим бенефіціаром. Як наслідок, Україні та ЄС потрібно буде розпочати тривалий процес реформ, зокрема, на більш широке використання мажоритарного голосування”, - сказав Боррель.

Також Боррель заявив, що членство України в ЄС означає кінець періоду пасивності та бездіяльності щодо розширення ЄС.

«Роками була якась тупикова ситуація, і нічого не відбувалося. Україна створила нову динаміку”, - зазначив Боррель.
Нагадаємо

Нагадаємо

Раніше повідомлялось, що Європейська комісія готується надати рекомендацію розпочати переговори про членство України, пропонуючи підтримку Києву, на тлі прагнень гарантувати, що союзники продовжать військову та фінансову підтримку.

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