"Годами была какая-то тупиковая ситуация, и ничего не происходило. Украина создала новую динамику", - Боррель о расширении ЕС

КИЕВ. 23 сентября. УНН. Вступление Украины в ЕС означает конец пассивности и бездействия в отношении расширения. Однако есть вызовы, которые нужно преодолеть, такие как споры по экспорту зерна и необходимость реформ. Об этом сообщил высокий представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель в интервью TheGuardian, передает УНН.