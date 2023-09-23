"Годами была какая-то тупиковая ситуация, и ничего не происходило. Украина создала новую динамику", - Боррель о расширении ЕС
Киев • УНН
КИЕВ. 23 сентября. УНН. Вступление Украины в ЕС означает конец пассивности и бездействия в отношении расширения. Однако есть вызовы, которые нужно преодолеть, такие как споры по экспорту зерна и необходимость реформ. Об этом сообщил высокий представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель в интервью TheGuardian, передает УНН.
Детали
Отвечая на вопрос, являются ли споры между некоторыми восточноевропейскими странами и Украиной по экспорту зерна предвестником конфликтов, которые могут возникнуть в случае вступления страны в ЕС, он сказал:
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«Все знают, что это будет трудно, потому что Украина, во-первых, находится в состоянии войны, ее уничтожают в буквальном смысле. Во-вторых, она должна была провести много реформ еще до войны. И в-третьих, на данный момент Украина, будучи членом Европейского Союза, была бы единственной страной, которая была бы чистым бенефициаром. Как следствие, Украине и ЕС нужно будет начать длительный процесс реформ, в частности, на более широкое использование мажоритарного голосования”, - сказал Боррель.
Также Боррель заявил, что членство Украины в ЕС означает конец периода пассивности и бездействия в отношении расширения ЕС.
«Годами была какая-то тупиковая ситуация, и ничего не происходило. Украина создала новую динамику”, - отметил Боррель.
Напомним
Напомним
Ранее сообщалось, что Европейская комиссия готовится предоставить рекомендацию начать переговоры о членстве Украины, предлагая поддержку Киеву, на фоне стремлений гарантировать, что союзники продолжат военную и финансовую поддержку.