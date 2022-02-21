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Перемогу Ситника на президентських виборах пророкують ті ж соціологи, що "вірили" у Пальчевського та опонента Філатова

Перемогу Ситника на президентських виборах пророкують ті ж соціологи, що "вірили" у Пальчевського та опонента Філатова

Київ • УНН

 • 90319 перегляди

КИЇВ. 21 лютого. УНН. Громадська організація "Центр суспільного розвитку "Інтер-Акція"" пророкує перемогу на президентських виборах директору НАБУ Артему Ситнику. Раніше ця ж ГО давала великі шанси Андрію Пальчевському на виборах мера Києва та опоненту Бориса Філатова на виборах у Дніпрі, повідомляє УНН.

Деталі

Днями "Інтер-Акція" оприлюднила соціологічні дослідження, згідно з якими за директора Національного антикорупційного бюро Ситника готові проголосувати 32,1% респондентів в разі, якщо вони не будуть голосувати за Володимира Зеленського та Петра Порошенко. Участь у соцопитуванні взяли 625 громадян України, тобто перевагу Ситнику надали близько 193 опитаних.

Втім, достовірність таких даних ГО піддали сумніву.

По-перше, раніше "Інтер-Акція" прогнозувала Андрію Пальчевському друге місце на виборах мера Києва. Проте він не потрапив навіть у п’ятірку за результами голосування киян. Також "Інтер-Акція" повідомляла, що на виборах мера Дніпра вірогідно переможе лідер партії "Громадська сила" Загід Краснов, але переміг Борис Філатов.

По-друге, політологи в коментарі УНН зазначили, що соціологічні дослідження з такою мінімальною кількістю респондентів не вартують уваги. Для розуміння, 600 осіб - це приблизно кількісний склад штату одного тільки НАБУ, яким керує той же Ситник. А от мотиви появи такого соцдослідження політологи пояснюють намаганням Ситника перекрити провали семирічної роботи антикорупціонерів.

"У мене є лише одне пояснення: напередодні звільнення Ситника – до якого дуже багато запитань щодо ефективності його роботи: використання бюджетних коштів та розслідуваних справ – і він це розуміє. І я не відкидаю, що він зараз намагається використати такий інструмент як активний інформаційний розголос, і виведення себе в політичну площину. І можливо запуском таких досліджень, які виводять його в лідери громадської думки, він це і намагається зробити. Тому що давайте будемо об'єктивними, за останні два роки Ситника у публічному просторі не було, не було гострих кримінальних справ, а решта кримінальних справ завершується "великим нічим". Тому я це розцінюю виключно як елемент політичної боротьби та його спроби перейти з лав державних службовців, правоохоронців у політичну площину. Я не бачу у нього великих шансів на президентській посаді, не бачу шансів на політичну кар'єру, але бачу, що після звільнення до нього буде багато запитань", — прокоментував політолог Віктор Таран.

Додамо

УНН нещодавно проводив власне опитування українців про Артема Ситника.

Але більшість опитаних навіть не впізнали його за фото, плутаючи директора НАБУ з "податковиком" та бандитом. У квітні цього року закінчується семирічний термін повноважень Ситника на посаді директора бюро, і як він сам зазначає, у НАБУ він залишатися не збирається. Ситник, нагадаємо, очолював весь цей час антикорупційне бюро попри офіційний статус корупціонера.

Деякі цифри про НАБУ

За час каденції Ситника бюджет бюро зріс з 857 млн грн до 1 млрд 327 млн грн, детективи обзавелися автопарком на суму майже 4 млн доларів, проте довіра до них впала з 35% до 16%. Більше, ніж НАБУ, українці стали довіряти всім іншим правоохоронним органам, зокрема прокуратурі, поліції та СБУ.

До теми

Минулого року Україна погіршила свої позиції в індексі сприйняття корупції-2021, опинившись поряд із африканськими країнами. Натомість лідерами рейтингу стали Данія, Фінляндія та Нова Зеландія, які краще впоралися з корупцією. Цікаво, що жодна з цих країн не має спеціальних антикорупційних органів, таких як НАБУ, САП та ВАКС, — усі корупційні злочини регулює там загальне кримінальне законодавство. Деталі за посиланням тут.

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