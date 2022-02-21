Победу Сытника на президентских выборах прочат те же социологи, что "верили" в Пальчевского и оппонента Филатова

ukru
15 марта, 19:03 • 90721 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 124794 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 114600 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 108938 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 100021 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 95493 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 83515 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

15 марта, 09:00 • 117317 просмотра

Как правильно посадить плодовый сад: советы

14 марта, 19:57 • 124468 просмотра

Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

14 марта, 19:56 • 126855 просмотра

“Я был немного саркастичным”: Трамп о завершении войны за 24 часа

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Напомнили об соучастии в преступлении против Украины и сравнили с тараканом: в МИД ответили лукашенко за оскорбление Зеленского

Напомнили об соучастии в преступлении против Украины и сравнили с тараканом: в МИД ответили лукашенко за оскорбление Зеленского

15 марта, 18:06 • 60857 просмотра
Папа Франциск утвердил трехлетний план реформ в католической церкви

Папа Франциск утвердил трехлетний план реформ в католической церкви

15 марта, 18:40 • 39247 просмотра
Трамп приказал нанести мощные удары по хуситам в Йемене

Трамп приказал нанести мощные удары по хуситам в Йемене

15 марта, 18:53 • 50566 просмотра
США нанесли мощный удар по хуситам в Йемене: что известно

США нанесли мощный удар по хуситам в Йемене: что известно

15 марта, 19:28 • 116442 просмотра
В Киеве и областях объявлена воздушная тревога из-за ракетной опасности

В Киеве и областях объявлена воздушная тревога из-за ракетной опасности

15 марта, 20:00 • 31730 просмотра
публикации
Как правильно посадить плодовый сад: советы

Как правильно посадить плодовый сад: советы

15 марта, 09:00 • 117317 просмотра
Глава ассоциации "Производители лекарств Украины" попытался объяснить фармацевтический парадокс, когда украинские препараты дорожают больше иностранных

Глава ассоциации "Производители лекарств Украины" попытался объяснить фармацевтический парадокс, когда украинские препараты дорожают больше иностранных

15 марта, 07:00 • 117724 просмотра
Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

12 марта, 19:49 • 256329 просмотра
Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

12 марта, 15:33 • 285836 просмотра
После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

12 марта, 15:09 • 222316 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Трамп получил удар микрофоном по лицу

Трамп получил удар микрофоном по лицу

15 марта, 10:19 • 102689 просмотра
Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

14 марта, 19:57 • 124468 просмотра
Фассбендер "прорекламировал" Крейга на роль Бонда вместо себя

Фассбендер "прорекламировал" Крейга на роль Бонда вместо себя

14 марта, 12:29 • 109700 просмотра
Джастин Бибер впервые появился на публике после признания о "синдроме самозванца"

Джастин Бибер впервые появился на публике после признания о "синдроме самозванца"

14 марта, 09:55 • 127082 просмотра
Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

13 марта, 15:21 • 129233 просмотра
Актуальное
Победу Сытника на президентских выборах прочат те же социологи, что "верили" в Пальчевского и оппонента Филатова

Победу Сытника на президентских выборах прочат те же социологи, что "верили" в Пальчевского и оппонента Филатова

Киев • УНН

 • 90309 просмотра

КИЕВ. 21 февраля. УНН. Общественная организация "Центр общественного развития "Интер-Акция"" предсказывает победу на президентских выборах директору НАБУ Артему Сытнику. Ранее эта же ГО давала большие шансы Андрею Пальчевскому на выборах мэра Киева и оппоненту Бориса Филатова на выборах в Днепре, сообщает УНН.

Детали

На днях "Интер-Акция" обнародовала социологические исследования, согласно которым за директора Национального антикоррупционного бюро Сытника готовы проголосовать 32,1% респондентов в случае, если они не будут голосовать за Владимира Зеленского и Петра Порошенко. Участие в соцопросе приняли 625 граждан Украины, то есть предпочтение Сытнику предоставили около 193 опрошенных.

Впрочем, достоверность таких данных ОО подвергли сомнению.

Во-первых, ранее "Интер-Акция" прогнозировала Андрею Пальчевскому второе место на выборах мэра Киева. Однако он не попал даже в пятерку по результатам голосования киевлян. Также "Интер-Акция" сообщала, что на выборах мэра Днепра вероятно победит лидер партии "Гражданская сила" Загид Краснов, но победил Борис Филатов.

Во-вторых, политологи в комментарии УНН отметили, что социологические исследования с таким минимальным количеством респондентов не стоят внимания. Для понимания, 600 человек - это примерно количественный состав штата одного только НАБУ, которым руководит тот же Сытник. А вот мотивы появления такого социсследования политологи объясняют попыткой Сытника перекрыть провалы семилетней работы антикоррупционеров.

"У меня есть лишь одно объяснение: накануне увольнения Сытника - к которому очень много вопросов относительно эффективности его работы: использования бюджетных средств и расследуемых дел - и он это понимает. И я не исключаю, что он сейчас пытается использовать такой инструмент как активный информационный резонанс, и вывода себя в политическую плоскость. И возможно запуском таких исследований, которые выводят его в лидеры общественного мнения, он это и пытается сделать. Потому что давайте будем объективными, за последние два года Сытника в публичном пространстве не было, не было острых уголовных дел, а остальные уголовные дела завершатся "великим ничем". Поэтому я это расцениваю исключительно как элемент политической борьбы и его попытки перейти из рядов государственных служащих, правоохранителей в политическую плоскость. Я не вижу в нем больших шансов на президентском посту, не вижу шансов на политическую карьеру, но вижу, что после увольнения к нему будет много вопросов", — прокомментировал политолог Виктор Таран.

Добавим

УНН недавно проводил собственный опрос украинцев об Артема Сытнике.

Но большинство опрошенных даже не узнали его по фото, путая директора НАБУ с "налоговиком" и бандитом. В апреле этого года истекает семилетний срок полномочий Сытника на должности директора бюро, и как он сам отмечает, в НАБУ он оставаться не собирается. Сытник, напомним, возглавлял все это время антикоррупционное бюро несмотря на официальный статус коррупционера.

Некоторые цифры о НАБУ

За время каденции Сытника бюджет бюро вырос с 857 млн грн до 1 млрд 327 млн грн, детективы обзавелись автопарком на сумму почти 4 млн долларов, однако доверие к ним упало с 35% до 16%. Больше, чем НАБУ, украинцы стали доверять всем другим правоохранительным органам, в частности прокуратуре, полиции и СБУ.

К теме

В прошлом году Украина ухудшила свои позиции в индексе восприятия коррупции-2021, оказавшись рядом с африканскими странами. Зато лидерами рейтинга стали Дания, Финляндия и Новая Зеландия, которые лучше справились с коррупцией. Интересно, что ни одна из этих стран не имеет специальных антикоррупционных органов, таких как НАБУ, САП и ВАКС, — все коррупционные преступления регулирует там общее уголовное законодательство. Детали по ссылке здесь.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Обществополитика

Обратиться по вопросам размещения рекламы