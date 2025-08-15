Переговори на Алясці: США розглядають санкції проти нафтових гігантів рф для припинення війни
Київ • УНН
Сполучені Штати розглядають можливість введення санкцій проти "роснефть" і "лукойл", щоб примусити росію припинити війну в Україні. Ці заходи спрямовані на скорочення енергетичних доходів кремля, якщо переговори не дадуть результатів.
У США розглядають можливість введення санкцій проти російських нафтових компаній "роснефть" і "лукойл" з метою змусити диктатора володимира путіна припинити війну в Україні. Про це повідомляє УНН з посиланням на Bloomberg.
Деталі
Санкції США проти двох російських нафтових гігантів будуть спрямовані на скорочення енергетичних доходів кремля, якщо зустріч Трампа і путіна не призведе до прогресу.
Інші можливості включають додаткові обмеження на тіньовий флот нафтових танкерів москви та додаткові мита для покупців російської нафти, включаючи Китай.
Водночас джерела Bloomberg застерігають, що впровадження будь-яких заходів може бути поступовим. Трамп раніше заявляв, що віддає перевагу митам, а не санкціям, оскільки вважає їх більш ефективними, йдеться у публікації.
Також повідомляється, що загроза подальших санкцій є частиною переговорної тактики США напередодні саміту, щоб продемонструвати готовність адміністрації посилити тиск на росію.
Нагадаємо
