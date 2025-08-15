Переговори на Алясці: США розглядають санкції проти нафтових гігантів рф для припинення війни

$41.450.06
48.440.21
ukenru
19:11 • 3934 перегляди
Трамп та путін зустрілись на АлясціPhoto
18:26 • 11348 перегляди
Українські військові зупинили просування ворога на Покровському напрямку: зачищено сім населених пунктів
15 серпня, 11:40 • 85245 перегляди
Макрон і Зеленський переговорили перед самітом Трампа та путіна, домовилися про зустріч після Аляски
Ексклюзив
15 серпня, 11:14 • 134657 перегляди
Хабарник у владі: як Кузьміних уникає вироку, живе за кошт платників податків і просуває ініціативи невигідні українцям
Ексклюзив
15 серпня, 09:59 • 78874 перегляди
Нардеп Володимир Крейденко: збереження й розвиток вітчизняного авіапрому - питання національного суверенітету та технологічної незалежності
Ексклюзив
15 серпня, 09:48 • 130965 перегляди
Не буде переломною: політолог назвав можливі сценарії зустрічі Трампа та путіна
Ексклюзив
15 серпня, 08:34 • 54729 перегляди
Судді відступили від власної практики Верховного Суду під час розгляду справи банку "Конкорд" - екссуддя
15 серпня, 04:50 • 80580 перегляди
Сили оборони України вразили російський порт "Оля" в астраханській області
15 серпня, 03:55 • 105176 перегляди
Переговори Трампа з путіним на Алясці: Білий дім оприлюднив розклад зустрічі
15 серпня, 03:09 • 60795 перегляди
"Аляска підтримує Україну": в Анкориджі проходить масштабний мітинг напередодні зустрічі Трампа та путінаVideo
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Популярнi новини
Ми-8 нищать дрони рф, а їх ремонт контролюватиме компанія з орбіти російського ОПК - на чию користь це рішення?15 серпня, 10:28 • 123260 перегляди
Для саміту на Алясці відкриті "всі варіанти", включно з тим, що Трамп може раптово піти - CNN15 серпня, 11:58 • 34449 перегляди
Трамп вилетів до Аляски для переговорів з путіним Photo15 серпня, 12:08 • 87431 перегляди
У Дніпрі пролунав вибух на тлі балістичної загрози: у місті помітили стовп димуPhoto15 серпня, 13:34 • 28037 перегляди
Літак путіна вилетів із магадана і за кілька годин сяде в АнкориджіPhoto15:36 • 10440 перегляди
Хабарник у владі: як Кузьміних уникає вироку, живе за кошт платників податків і просуває ініціативи невигідні українцям
15 серпня, 11:14 • 134657 перегляди
Ми-8 нищать дрони рф, а їх ремонт контролюватиме компанія з орбіти російського ОПК - на чию користь це рішення?15 серпня, 10:28 • 123316 перегляди
Не буде переломною: політолог назвав можливі сценарії зустрічі Трампа та путіна
15 серпня, 09:48 • 130965 перегляди
Святковий стіл на Успіння Богородиці: добірка перевірених рецептів пирогівPhoto15 серпня, 07:14 • 151936 перегляди
На роздоріжжі: найближче голосування за Defence City може змінити майбутнє української авіації
14 серпня, 14:49 • 238544 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Марко Рубіо
Стів Віткофф
Андрій Пишний
Актуальні місця
Україна
Аляска
Сполучені Штати Америки
Білий дім
Європа
Netflix показав трейлер другої частини другого сезону "Венздей"Video14 серпня, 14:12 • 98111 перегляди
Прісциллу Преслі звинуватили у "відключенні" доньки від апарату життєзабезпечення: вдова музиканта відкинула позов на 50 млн доларів14 серпня, 09:44 • 180769 перегляди
Balenciaga продає сумку, схожу на пакет із супермаркету за 1000 доларів13 серпня, 14:38 • 127730 перегляди
Дочка експрезидента США Джо Байдена Ешлі подає на розлучення після 13 років шлюбу13 серпня, 12:40 • 143054 перегляди
Автомобіль Тоні Старка з "Месників" вперше з'явиться на публіціPhotoVideo13 серпня, 06:39 • 190296 перегляди
Актуальне
Безпілотний літальний апарат
Гривня
F-22 Raptor
Пістолет
YouTube

Переговори на Алясці: США розглядають санкції проти нафтових гігантів рф для припинення війни

Київ • УНН

 • 470 перегляди

Сполучені Штати розглядають можливість введення санкцій проти "роснефть" і "лукойл", щоб примусити росію припинити війну в Україні. Ці заходи спрямовані на скорочення енергетичних доходів кремля, якщо переговори не дадуть результатів.

Переговори на Алясці: США розглядають санкції проти нафтових гігантів рф для припинення війни

У США розглядають можливість введення санкцій проти російських нафтових компаній "роснефть" і "лукойл" з метою змусити диктатора володимира путіна припинити війну в Україні. Про це повідомляє УНН з посиланням на Bloomberg.

Деталі

Санкції США проти двох російських нафтових гігантів будуть спрямовані на скорочення енергетичних доходів кремля, якщо зустріч Трампа і путіна не призведе до прогресу.

Інші можливості включають додаткові обмеження на тіньовий флот нафтових танкерів москви та додаткові мита для покупців російської нафти, включаючи Китай.

Водночас джерела Bloomberg застерігають, що впровадження будь-яких заходів може бути поступовим. Трамп раніше заявляв, що віддає перевагу митам, а не санкціям, оскільки вважає їх більш ефективними, йдеться у публікації.

Також повідомляється, що загроза подальших санкцій є частиною переговорної тактики США напередодні саміту, щоб продемонструвати готовність адміністрації посилити тиск на росію.

Нагадаємо

Раніше УНН повідомляв, що ціни на природний газ у Європі впали до найнижчого рівня з травня на тлі зустрічі між президентом США та російським диктатором на Алясці.

Євген Устименко

ЕкономікаПолітикаНовини Світу
Володимир Путін
Нафта
Аляска
Bloomberg
Дональд Трамп
Європа
Китай
Сполучені Штати Америки
Україна