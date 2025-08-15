Переговоры на Аляске: США рассматривают санкции против нефтяных гигантов рф для прекращения войны
Соединенные Штаты рассматривают возможность введения санкций против "роснефти" и "лукойла", чтобы принудить россию прекратить войну в Украине. Эти меры направлены на сокращение энергетических доходов кремля, если переговоры не дадут результатов.
Санкции США против двух российских нефтяных гигантов будут направлены на сокращение энергетических доходов кремля, если встреча Трампа и путина не приведет к прогрессу.
Другие возможности включают дополнительные ограничения на теневой флот нефтяных танкеров москвы и дополнительные пошлины для покупателей российской нефти, включая Китай.
В то же время источники Bloomberg предостерегают, что внедрение любых мер может быть постепенным. Трамп ранее заявлял, что предпочитает пошлины, а не санкции, поскольку считает их более эффективными, говорится в публикации.
Также сообщается, что угроза дальнейших санкций является частью переговорной тактики США накануне саммита, чтобы продемонстрировать готовность администрации усилить давление на россию.
