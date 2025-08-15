$41.450.06
Трамп и путин встретились на Аляске
18:26 • 11281 просмотра
Украинские военные остановили продвижение врага на Покровском направлении: зачищены семь населенных пунктов
15 августа, 11:40 • 85166 просмотра
Макрон и Зеленский переговорили перед саммитом Трампа и путина, договорились о встрече после Аляски
Эксклюзив
15 августа, 11:14 • 134539 просмотра
Взяточник во власти: как Кузьминых избегает приговора, живет за счет налогоплательщиков и продвигает инициативы, невыгодные украинцам
Эксклюзив
15 августа, 09:59 • 78815 просмотра
Нардеп Владимир Крейденко: сохранение и развитие отечественного авиапрома - вопрос национального суверенитета и технологической независимости
Эксклюзив
15 августа, 09:48 • 130878 просмотра
Не будет переломной: политолог назвал возможные сценарии встречи Трампа и путина
Эксклюзив
15 августа, 08:34 • 54696 просмотра
Судьи отступили от собственной практики Верховного Суда при рассмотрении дела банка "Конкорд" - экс-судья
15 августа, 04:50 • 80570 просмотра
Силы обороны Украины поразили российский порт "Оля" в астраханской области
15 августа, 03:55 • 105171 просмотра
Переговоры Трампа с Путиным на Аляске: Белый дом обнародовал расписание встречи
15 августа, 03:09 • 60793 просмотра
«Аляска поддерживает Украину»: в Анкоридже проходит масштабный митинг накануне встречи Трампа и ПутинаVideo
Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Переговоры на Аляске: США рассматривают санкции против нефтяных гигантов рф для прекращения войны

Киев • УНН

 • 444 просмотра

Соединенные Штаты рассматривают возможность введения санкций против "роснефти" и "лукойла", чтобы принудить россию прекратить войну в Украине. Эти меры направлены на сокращение энергетических доходов кремля, если переговоры не дадут результатов.

Переговоры на Аляске: США рассматривают санкции против нефтяных гигантов рф для прекращения войны

В США рассматривают возможность введения санкций против российских нефтяных компаний "роснефть" и "лукойл" с целью заставить диктатора владимира путина прекратить войну в Украине. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Bloomberg.

Детали

Санкции США против двух российских нефтяных гигантов будут направлены на сокращение энергетических доходов кремля, если встреча Трампа и путина не приведет к прогрессу.

Другие возможности включают дополнительные ограничения на теневой флот нефтяных танкеров москвы и дополнительные пошлины для покупателей российской нефти, включая Китай.

В то же время источники Bloomberg предостерегают, что внедрение любых мер может быть постепенным. Трамп ранее заявлял, что предпочитает пошлины, а не санкции, поскольку считает их более эффективными, говорится в публикации.

Также сообщается, что угроза дальнейших санкций является частью переговорной тактики США накануне саммита, чтобы продемонстрировать готовность администрации усилить давление на россию.

Напомним

Ранее УНН сообщал, что цены на природный газ в Европе упали до самого низкого уровня с мая на фоне встречи между президентом США и российским диктатором на Аляске.

Евгений Устименко

Экономика политика Новости Мира
Владимир Путин
Нефть
Аляска
Bloomberg L.P.
Дональд Трамп
Европа
Китай
Соединённые Штаты
Украина