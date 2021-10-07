Переговори в активній фазі: Україна і Туреччина працюють над посиленням безпеки у Чорному морі

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Київ • УНН

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КИЇВ. 7 жовтня. УНН. Україна готова на двосторонньому рівні з Туреччиною робити подальші кроки для зміцнення партнерства у питанні Чорноморської безпеки. Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба на спільній пресконференції зі своїм турецьким колегою Мевлютом Чавушоглу у Львові, передає кореспондент УНН.

Так, зі слів міністра, співробітництво між Україною і Туреччиною в питанні безпеки Чорного моря є дуже тісним і відвертим.

Цитата

“Ви знаєте що поки Україна не є членом Європейського союзу і НАТО, ми розпочали політику створення малих альянсів. І є стратегічна ініціатива Президента України про те, що країни НАТО плюс Україна, Грузія і навіть Молдова можуть об’єднати свої зусилля у питанні Чорноморського регіону. Ця ініціатива проговорюється зараз у різних столицях, у тому числі з НАТО”, — зазначив він.

“Україна готова на двосторонньому рівні з Туреччиною робити подальші кроки в зміцненні як раз цього партнерства у питанні Чорноморської безпеки. І ми ці кроки сьогодні з Мевлютом дуже чітко проговорили. Тому вважайте, що переговори перебувають у активній фазі”, — додав Кулеба.

Деталі

Він наголосив, що той факт, що саме в Туреччині зараз будується корвет для Військово-морських сил України є найкращим свідченням того, як тісно країни вже взаємодіють у Чорному морі.

Додамо

Туреччина є близьким партнером України на чорноморському узбережжі, яка послідовно підтримує територіальну цілісність і суверенітет України та не визнає незаконної анексії Росією Криму.

Раніше цього року під час зустрічі міністрів Кулеби і Чавушоглу, дипломати вже обговорювали можливості посиленої співпраці військово-морських сил України та Туреччини.

У той же час варто нагадати, як під час зростання напруженності на українсько-російському кордоні США мали намір направити до Чорного моря два військових кораблі, однак, за повідомленнями ЗМІ, Туреччина, що контролює Босфор, не дала їм дозвіл на прохід.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

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