Переговори в активній фазі: Україна і Туреччина працюють над посиленням безпеки у Чорному морі

Так, зі слів міністра, співробітництво між Україною і Туреччиною в питанні безпеки Чорного моря є дуже тісним і відвертим.

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“Ви знаєте що поки Україна не є членом Європейського союзу і НАТО, ми розпочали політику створення малих альянсів. І є стратегічна ініціатива Президента України про те, що країни НАТО плюс Україна, Грузія і навіть Молдова можуть об’єднати свої зусилля у питанні Чорноморського регіону. Ця ініціатива проговорюється зараз у різних столицях, у тому числі з НАТО”, — зазначив він.

“Україна готова на двосторонньому рівні з Туреччиною робити подальші кроки в зміцненні як раз цього партнерства у питанні Чорноморської безпеки. І ми ці кроки сьогодні з Мевлютом дуже чітко проговорили. Тому вважайте, що переговори перебувають у активній фазі”, — додав Кулеба.

Деталі

Він наголосив, що той факт, що саме в Туреччині зараз будується корвет для Військово-морських сил України є найкращим свідченням того, як тісно країни вже взаємодіють у Чорному морі.

Додамо

Туреччина є близьким партнером України на чорноморському узбережжі, яка послідовно підтримує територіальну цілісність і суверенітет України та не визнає незаконної анексії Росією Криму.

Раніше цього року під час зустрічі міністрів Кулеби і Чавушоглу, дипломати вже обговорювали можливості посиленої співпраці військово-морських сил України та Туреччини.



У той же час варто нагадати, як під час зростання напруженності на українсько-російському кордоні США мали намір направити до Чорного моря два військових кораблі, однак, за повідомленнями ЗМІ, Туреччина, що контролює Босфор, не дала їм дозвіл на прохід.