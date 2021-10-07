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Переговоры в активной фазе: Украина и Турция работают над усилением безопасности в Черном море

Переговоры в активной фазе: Украина и Турция работают над усилением безопасности в Черном море

Киев  •  УНН

 • 17141 просмотра

КИЕВ. 7 октября. УНН. Украина готова на двустороннем уровне с Турцией делать дальнейшие шаги для укрепления партнерства в вопросе Черноморской безопасности. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба на совместной пресс-конференции со своим турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу во Львове, передает корреспондент УНН.

Так, по словам министра, сотрудничество между Украиной и Турцией в вопросе безопасности Черного моря очень тесное и откровенное.

Цитата

“Вы знаете что на данный момент Украина не является членом Европейского союза и НАТО, мы начали политику создания малых альянсов. И стратегическая инициатива Президента Украины о том, что страны НАТО плюс Украина, Грузия и даже Молдова могут объединить свои усилия в вопросе Черноморского региона. Эта инициатива проговаривается сейчас в разных столицах, в том числе с НАТО”, — отметил он.

“Украина готова на двустороннем уровне с Турцией делать дальнейшие шаги в укреплении как раз этого партнерства в вопросе Черноморского безопасности. И мы эти шаги сегодня с Мевлютом очень четко проговорили. Поэтому считайте, что переговоры находятся в активной фазе”, — добавил Кулеба.

Детали

Он отметил, что тот факт, что именно в Турции сейчас строится корвет для Военно-морских сил Украины, что является лучшим свидетельством того, как тесно страны уже взаимодействуют в Черном море.

Добавим

Турция является близким партнером Украины на черноморском побережье, последовательно поддерживает территориальную целостность и суверенитет Украины и не признает незаконную аннексию Россией Крыма.

Ранее в этом году во время встречи министров Кулебы и Чавушоглу, дипломаты уже обсуждали возможности усиленного сотрудничества военно-морских сил Украины и Турции.

В то же время стоит напомнить, как во время роста напряженности на российско-украинской границе США намеревались направить в Черное море два военных корабля, однако, по сообщениям СМИ, Турция, контролирующая Босфор, не дала им разрешение на проход.

Украинские Национальные Новости

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