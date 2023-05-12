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Переговори Байдена з республіканцями про стелю держборгу знову відкладено

Переговори Байдена з республіканцями про стелю держборгу знову відкладено

Київ • УНН

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КИЇВ. 12 травня. УНН. Переговори між президентом США Джо Байденом та високопоставленими республіканцями були відкладені до початку наступного тижня, йдеться у заяві Білого дому, передає УНН.

Деталі

Джерело AFP, знайоме із зустрічами лідерів демократів і республіканців, сказало, що це позитивна подія і що переговори між двома сторонами просуваються, що робить п'ятницю невідповідним моментом для зустрічі лідерів.

Але спікер Палати представників від республіканців Кевін Маккарті заперечив цю характеристику, звинувативши демократів, зокрема лідера сенатської меншості Чака Шумера, у затримці угоди.

"Президент Байден і сенатор Шумер застрягли на одному: у них немає ні плану, ні запропонованих заощаджень, ні підказок", - сказав він журналістам невдовзі після того, як Білий дім оголосив про перенесення переговорів.

Байден "очевидно, не хоче угоди, він хоче дефолту", - додав він.

Що передувало

Республіканці та демократи, як і раніше, різко розходяться в думках щодо стелі боргу, при цьому республіканці в Конгресі наполягають на тому, щоб Байден погодився на значне скорочення бюджету в обмін на підтримку зняття ліміту до того, як у країни закінчаться гроші для оплати існуючих рахунків.

Демократи закликають до "чистого" збільшення ліміту запозичення, звинувачуючи республіканців у використанні екстремальної тактики, щоб спробувати просунути свій політичний порядок денний до так званої "X-дати" — точки, в якій США не зможуть виконувати свої фінансові зобов'язання.

Заплановані переговори між Байденом і Маккарті мали пройти цього тижня. Обидві сторони прагнуть уникнути "X-дати", яка, як попередила міністр фінансів США Джанет Єллен, може настати вже 1 червня.

Раніше у четвер Міжнародний валютний фонд попередив про серйозні наслідки, якщо США оголосять дефолт.

"За нашими оцінками, у разі дефолту США будуть дуже серйозні наслідки не лише для США, а й для світової економіки", — заявила журналістам директор зі зв'язків із громадськістю МВФ Джулі Козак, закликавши всі сторони терміново вирішити це питання.

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