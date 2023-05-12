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Переговоры Байдена с республиканцами о потолке госдолга снова отложены

Киев • УНН

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КИЕВ. 12 мая. УНН. Переговоры между президентом США Джо Байденом и высокопоставленными республиканцами были отложены до начала следующей недели, говорится в заявлении Белого дома, передает УНН.

Детали

Источник AFP, знакомый со встречами лидеров демократов и республиканцев, сказал, что это положительное событие и что переговоры между двумя сторонами продвигаются, что делает пятницу неподходящим моментом для встречи лидеров.

Но спикер Палаты представителей от республиканцев Кевин Маккарти отрицал эту характеристику, обвинив демократов, в частности, лидера сенатского меньшинства Чака Шумера, в задержке соглашения.

"Президент Байден и сенатор Шумер застряли на одном: у них нет ни плана, ни предложенных сбережений, ни подсказок", — сказал он вскоре после того, как Белый дом объявил о переносе переговоров.

Байден "очевидно, не хочет сделки, он хочет дефолта", – добавил он.

Что предшествовало

Республиканцы и демократы по-прежнему резко расходятся во мнениях относительно потолка долга, при этом республиканцы в Конгрессе настаивают на том, чтобы Байден согласился на значительное сокращение бюджета в обмен на поддержку снятия лимита до того, как у страны закончатся деньги для оплаты существующих счетов.

Демократы призывают к "чистому" увеличению лимита заимствования, обвиняя республиканцев в использовании экстремальной тактики, чтобы попытаться продвинуть свою политическую повестку дня к так называемой "X-дате" — точке, в которой США не смогут выполнять свои финансовые обязательства.

Планируемые переговоры между Байденом и Маккарти должны были пройти на этой неделе. Обе стороны стремятся избежать "X-даты", которая, как предупредила министр финансов США Джанет Йеллен, может наступить уже 1 июня.

Ранее в четверг Международный валютный фонд предупредил о серьезных последствиях, если США объявят дефолт.

"По нашим оценкам, в случае дефолта США будут очень серьезные последствия не только для США, но и для мировой экономики", — заявила журналистам директор по связям с общественностью МВФ Джули Козак, призвав все стороны срочно решить этот вопрос.

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