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Пентагон перевірить, чи мають китайські інженери доступ до систем міноборони США - Гегсет

Київ • УНН

 • 2524 перегляди

Очільник Пентагону Піт Гегсет ініціював перевірку доступу китайських інженерів до систем Міністерства оборони США. Це сталося після публікації ProPublica про використання Microsoft китайських інженерів для роботи над військовими обчислювальними системами.

Пентагон перевірить, чи мають китайські інженери доступ до систем міноборони США - Гегсет

Пентагон перевірить, чи мають інженери з Китаю доступ до систем Міністерства оборони Сполучених Штатів. Про це очільник оборонного відомства США Піт Гегсет написав на своїй сторінці в Х.

Іноземні інженери - з будь-якої країни, включаючи, звичайно, Китай - ніколи не повинні мати права обслуговувати системи міністерства оборони або отримувати до них доступ 

- написав Гегсет в соцмережах.

Що передувало

Заява очільника Пентагону з'явилася на тлі того, що сенатор-республіканець Том Коттон, який очолює комітет палати з питань розвідки, а також входить до складу комітету з питань збройних сил, надіслав листа Гегсету після публікації цього тижня у виданні журналістських розслідувань ProPublica.

У звіті детально описано використання Microsoft китайських інженерів для роботи над військовими обчислювальними системами США під керівництвом американського "цифрового ескорту", найнятого через субпідрядників, які мають допуск до секретної інформації, але часто не мають технічних навичок для оцінки того, чи становить робота китайських інженерів кіберзагрозу.

Маєте рацію, сенаторе. Повністю згоден. Наша команда вже якомога швидше вивчає це питання 

- зреагував Гегсет.

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У Microsoft відмовилися коментувати цю ситуацію. Компанія, головний підрядник уряду США, зазнала зламу систем китайськими та російськими хакерами. У повідомленні ProPublica повідомлялося, що компанія розкрила свою практику уряду США під час процесу авторизації.

Коттон звернувся до американських військових з проханням надати список підрядників, які використовують китайський персонал, та додаткову інформацію про те, як американський "цифровий ескорт" навчається виявляти підозрілу активність.

Уряд США визнає, що кіберможливості Китаю становлять одну з найагресивніших та найнебезпечніших загроз для Сполучених Штатів, про що свідчить проникнення в нашу критичну інфраструктуру, телекомунікаційні мережі та ланцюги поставок 

– написав Коттон у листі.

За його словами, американські військові "повинні захищатися від усіх потенційних загроз у своєму ланцюжку поставок, включаючи ті, що надходять від субпідрядників".

Доповнення

Сполучені Штати розробили недорогий бойовий безпілотник LUCAS, призначений для конкуренції з іранським Shahed-136. Система, створена SpektreWorks, готова до виробництва та інтеграції з силами США.

Павло Зінченко

Павло Зінченко

Новини СвітуТехнології
Міністерство оборони США
Пентагон
Китай
Сполучені Штати Америки
Microsoft
Tesla
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