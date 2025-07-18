Пентагон проверит, имеют ли китайские инженеры доступ к системам Минобороны США - Хегсет

Пентагон проверит, имеют ли инженеры из Китая доступ к системам Министерства обороны Соединенных Штатов. Об этом глава оборонного ведомства США Пит Хэгсет написал на своей странице в Х.

Иностранные инженеры - из любой страны, включая, конечно, Китай - никогда не должны иметь права обслуживать системы министерства обороны или получать к ним доступ - написал Хэгсет в соцсетях.

Что предшествовало

Заявление главы Пентагона появилось на фоне того, что сенатор-республиканец Том Коттон, возглавляющий комитет палаты по вопросам разведки, а также входящий в состав комитета по вопросам вооруженных сил, направил письмо Хэгсету после публикации на этой неделе в издании журналистских расследований ProPublica.

В отчете подробно описано использование Microsoft китайских инженеров для работы над военными вычислительными системами США под руководством американского "цифрового эскорта", нанятого через субподрядчиков, имеющих допуск к секретной информации, но часто не имеющих технических навыков для оценки того, представляет ли работа китайских инженеров киберугрозу.

Вы правы, сенатор. Полностью согласен. Наша команда уже как можно скорее изучает этот вопрос - отреагировал Хэгсет.

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В Microsoft отказались комментировать эту ситуацию. Компания, главный подрядчик правительства США, подверглась взлому систем китайскими и российскими хакерами. В сообщении ProPublica сообщалось, что компания раскрыла свою практику правительству США во время процесса авторизации.

Коттон обратился к американским военным с просьбой предоставить список подрядчиков, использующих китайский персонал, и дополнительную информацию о том, как американский "цифровой эскорт" обучается выявлять подозрительную активность.

Правительство США признает, что кибервозможности Китая представляют одну из самых агрессивных и опасных угроз для Соединенных Штатов, о чем свидетельствует проникновение в нашу критическую инфраструктуру, телекоммуникационные сети и цепочки поставок – написал Коттон в письме.

По его словам, американские военные "должны защищаться от всех потенциальных угроз в своей цепочке поставок, включая те, что поступают от субподрядчиков".

Дополнение

Соединенные Штаты разработали недорогой боевой беспилотник LUCAS, предназначенный для конкуренции с иранским Shahed-136. Система, созданная SpektreWorks, готова к производству и интеграции с силами США.