Його звати LUCAS: США розробляють власну версію безпілотника-камікадзе

Сполучені Штати представили власний недорогий бойовий безпілотник, розроблений для конкуренції з широко використовуваним іранським барражуючим боєприпасом Shahed-136.

Це відбулося у рамках прагнення розширити доступні варіанти повітряних сил для сучасних полів бою, пише УНН з посиланням на Defence Blog.

Деталі

Міністр оборони Піт Хегсет оглянув нову недорогу безпілотну систему бойової атаки (LUCAS) під час демонстрації багатодоменних автономних систем у внутрішньому дворі Пентагону.

Система, розроблена оборонним підрядником SpektreWorks з Аризони, спрямована на створення гнучкої, адаптованої платформи, яка може підтримувати розподілені операції в Індо-Тихоокеанському регіоні.

SpektreWorks описала LUCAS як "надійну та економічно ефективну безпілотну авіаційну систему (БgЛА) Групи 3, призначену для роботи в суворих умовах з мінімальними логістичними вимогами".

Відкрита архітектура безпілотника дозволяє йому інтегрувати різноманітне корисне навантаження, пропонуючи модульний підхід до місій розвідки, ударів та комунікаційної підтримки.

LUCAS здатний працювати як цільовий безпілотник або як бойова система з додатковим живленням. Він має кілька конфігурацій запуску, включаючи зліт з ракетним асистуванням (RATO) та розгортання на базі вантажівки, що робить його придатним для швидкого розгортання неспеціалізованим персоналом.

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Новий односторонній атакуючий безпілотник підтримує автономні спільні місії та забезпечує мережецентричні ударні можливості за ціною, що значно менша за традиційні системи.

Безпілотник використовує атрибутовану платформу FLM 131 та оснащений високосумісними системами наведення, розробленими для задоволення суворих вимог до розміру, ваги та потужності (SWaP). Його мережа корисного навантаження дозволяє дистанційно перемикати та вмикати бортові системи під час польоту та підтримує джерела живлення як 28 В, так і 12 В.

За даними SpektreWorks, LUCAS також працюватиме як комунікаційний ретранслятор у мережі багатодоменного безпілотного системного зв'язку (MUSIC). Очікується, що ця можливість посилить безпечний зв'язок між силами США та їхніми союзниками, особливо в умовах конфлікту, де традиційні мережі є вразливими.

Представлення LUCAS відбувається на тлі зростаючого інтересу до доступних, одноразових безпілотників, здатних підсилювати традиційні повітряні сили.

Безпілотники серії Shahed від Ірану привернули увагу всього світу завдяки їх використанню в Україні та на Близькому Сході, що спонукало американських оборонних планувальників до пошуку аналогічних систем з розширеними можливостями та можливістю повторного використання.

Оборонні аналітики стверджують, що LUCAS може надати Індо-Тихоокеанському командуванню США (USINDOPACOM) цінний інструмент для розподілених морських операцій та протидії масштабним атакам безпілотників.

SpektreWorks підтвердила, що LUCAS зараз успішно випробуваний та готовий до виробництва, і може бути інтегрований з силами США та їхніми союзниками найближчим часом.

Доповнення

Міністр оборони США Піт Гегсет видав нові директиви для прискорення виробництва та розгортання безпілотників у армії США. Це дозволить командирам самостійно закуповувати та тестувати дрони, знімаючи бюрократичні обмеження.