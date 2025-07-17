Його звати LUCAS: США розробляють власну версію безпілотника-камікадзе

$41.810.01
48.520.28
ukenru
Зеленський призначив Стефанішину уповноваженою з питань співпраці зі США
10:24 • 500 перегляди
Зеленський призначив Стефанішину уповноваженою з питань співпраці зі США
08:49 • 22025 перегляди
Рада призначила Свириденко новим прем’єр-міністром
17 липня, 04:00 • 229594 перегляди
11-ті роковини катастрофи рейсу MH17: що відомо про теракт рф
16 липня, 18:08 • 133450 перегляди
У ВР пояснили, що буде з Міністерством єдності
16 липня, 17:34 • 159522 перегляди
Галущенко - міністр юстиції, Гринчук - міністр енергетики, Улютін - міністр соцполітики: у "Слузі народу" назвали кандидатів на посади в уряді
16 липня, 17:16 • 141285 перегляди
Шмигаль стане міністром оборони, а Сметанін очолить “Укроборонпром” - Зеленський
Ексклюзив
16 липня, 14:51 • 107020 перегляди
"Це неадекватно": українці обурені державним фінансуванням депутата Кузьміних, підозрюваного у хабарництві
16 липня, 13:16 • 275159 перегляди
Дати чи не дати: які країни підтримали план Трампа про передачу зброї Україні, а які – відмовили чи вагаються
16 липня, 12:12 • 70061 перегляди
Рада звільнила Шмигаля з посади прем'єр-міністра
Ексклюзив
16 липня, 09:44 • 78901 перегляди
У Миколаєві чоловіка побили співробітники ТЦК: ДБР відкрило провадження
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+22°
3м/с
67%
746мм
Популярнi новини
"Неймовірні інновації": Келлог високо оцінив виробництво українських дронів17 липня, 01:16 • 108927 перегляди
Дрон влучив у багатоповерхівку в Воронежі, є постраждалі17 липня, 01:38 • 130844 перегляди
Український "Руслан" завершив модернізацію та вирушив до Німеччини17 липня, 02:17 • 66708 перегляди
Сьогодні Рада почне "оновлення" уряду. Хто отримає посади?05:27 • 81626 перегляди
Модернізований, але заблокований: чому вертоліт для Повітряних Сил досі не на службі05:55 • 148845 перегляди
Публікації
Модернізований, але заблокований: чому вертоліт для Повітряних Сил досі не на службі05:55 • 153328 перегляди
11-ті роковини катастрофи рейсу MH17: що відомо про теракт рф17 липня, 04:00 • 229612 перегляди
Дати чи не дати: які країни підтримали план Трампа про передачу зброї Україні, а які – відмовили чи вагаються16 липня, 13:16 • 275170 перегляди
День хот-дога: добірка найсмачніших ідей для приготування16 липня, 11:57 • 206328 перегляди
Фольклористка, професорка і нова мовна омбудсменка: що відомо про Олену Івановську15 липня, 19:40 • 357961 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Шмигаль Денис Анатолійович
Андрій Єрмак
Кіт Келлог
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Німеччина
Білий дім
Нідерланди
Реклама
УНН Lite
"Гадаю, з цим я закінчила": Дженніфер Лопес більше не вірить у шлюб після чотирьох розлучень07:35 • 40389 перегляди
Крипто, домашній пес героя "Супермена", надихає багатьох глядачів фільму завести власного суперпесика16 липня, 09:55 • 176696 перегляди
Зірки "Носферату" повертаються: Аарон Тейлор-Джонсон і Лілі-Роуз Депп можуть знову зустрітися у новому фільмі16 липня, 07:38 • 196282 перегляди
Трамп привласнив собі оригінальний трофей Клубного чемпіонату світу, а “Челсі” отримає копію15 липня, 14:33 • 135905 перегляди
Азілія Бенкс звинуватила Конора Макгрегора у сексуальних домаганнях і оприлюднила інтимні фото бійця15 липня, 13:05 • 146919 перегляди
Актуальне
MIM-104 Patriot
Шахед-136
Tesla Model Y
Audi Q5
БМ-21 «Град»

Його звати LUCAS: США розробляють власну версію безпілотника-камікадзе

Київ • УНН

 • 2332 перегляди

Сполучені Штати розробили недорогий бойовий безпілотник LUCAS, призначений для конкуренції з іранським Shahed-136. Система, створена SpektreWorks, готова до виробництва та інтеграції з силами США.

Його звати LUCAS: США розробляють власну версію безпілотника-камікадзе

Сполучені Штати представили власний недорогий бойовий безпілотник, розроблений для конкуренції з широко використовуваним іранським барражуючим боєприпасом Shahed-136.

Це відбулося у рамках прагнення розширити доступні варіанти повітряних сил для сучасних полів бою, пише УНН з посиланням на Defence Blog.

Деталі

Міністр оборони Піт Хегсет оглянув нову недорогу безпілотну систему бойової атаки (LUCAS) під час демонстрації багатодоменних автономних систем у внутрішньому дворі Пентагону.

Система, розроблена оборонним підрядником SpektreWorks з Аризони, спрямована на створення гнучкої, адаптованої платформи, яка може підтримувати розподілені операції в Індо-Тихоокеанському регіоні.

SpektreWorks описала LUCAS як "надійну та економічно ефективну безпілотну авіаційну систему (БgЛА) Групи 3, призначену для роботи в суворих умовах з мінімальними логістичними вимогами".

Відкрита архітектура безпілотника дозволяє йому інтегрувати різноманітне корисне навантаження, пропонуючи модульний підхід до місій розвідки, ударів та комунікаційної підтримки.

LUCAS здатний працювати як цільовий безпілотник або як бойова система з додатковим живленням. Він має кілька конфігурацій запуску, включаючи зліт з ракетним асистуванням (RATO) та розгортання на базі вантажівки, що робить його придатним для швидкого розгортання неспеціалізованим персоналом.

Пентагон тисне на Японію та Австралію щодо дій у потенційній війні з Китаєм за Тайвань - FT13.07.25, 01:27 • 4595 переглядiв

Новий односторонній атакуючий безпілотник підтримує автономні спільні місії та забезпечує мережецентричні ударні можливості за ціною, що значно менша за традиційні системи.

Безпілотник використовує атрибутовану платформу FLM 131 та оснащений високосумісними системами наведення, розробленими для задоволення суворих вимог до розміру, ваги та потужності (SWaP). Його мережа корисного навантаження дозволяє дистанційно перемикати та вмикати бортові системи під час польоту та підтримує джерела живлення як 28 В, так і 12 В.

За даними SpektreWorks, LUCAS також працюватиме як комунікаційний ретранслятор у мережі багатодоменного безпілотного системного зв'язку (MUSIC). Очікується, що ця можливість посилить безпечний зв'язок між силами США та їхніми союзниками, особливо в умовах конфлікту, де традиційні мережі є вразливими.

Представлення LUCAS відбувається на тлі зростаючого інтересу до доступних, одноразових безпілотників, здатних підсилювати традиційні повітряні сили.

Безпілотники серії Shahed від Ірану привернули увагу всього світу завдяки їх використанню в Україні та на Близькому Сході, що спонукало американських оборонних планувальників до пошуку аналогічних систем з розширеними можливостями та можливістю повторного використання.

Оборонні аналітики стверджують, що LUCAS може надати Індо-Тихоокеанському командуванню США (USINDOPACOM) цінний інструмент для розподілених морських операцій та протидії масштабним атакам безпілотників.

SpektreWorks підтвердила, що LUCAS зараз успішно випробуваний та готовий до виробництва, і може бути інтегрований з силами США та їхніми союзниками найближчим часом.

Доповнення

Міністр оборони США Піт Гегсет видав нові директиви для прискорення виробництва та розгортання безпілотників у армії США. Це дозволить командирам самостійно закуповувати та тестувати дрони, знімаючи бюрократичні обмеження.

Павло Зінченко

Павло Зінченко

Новини СвітуТехнології
Пентагон
Шахед-136
Сполучені Штати Америки
Іран
Tesla
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
S&P 500
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Brent Oil
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gold
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gas TTF
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9