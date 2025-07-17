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Его зовут LUCAS: США разрабатывают собственную версию беспилотника-камикадзе

Киев • УНН

 • 1912 просмотра

Соединенные Штаты разработали недорогой боевой беспилотник LUCAS, предназначенный для конкуренции с иранским Shahed-136. Система, созданная SpektreWorks, готова к производству и интеграции с силами США.

Его зовут LUCAS: США разрабатывают собственную версию беспилотника-камикадзе

Соединенные Штаты представили собственный недорогой боевой беспилотник, разработанный для конкуренции с широко используемым иранским барражирующим боеприпасом Shahed-136.

Это произошло в рамках стремления расширить доступные варианты воздушных сил для современных полей боя, пишет УНН со ссылкой на Defence Blog.

Детали

Министр обороны Пит Хегсет осмотрел новую недорогую беспилотную систему боевой атаки (LUCAS) во время демонстрации многодоменных автономных систем во внутреннем дворе Пентагона.

Система, разработанная оборонным подрядчиком SpektreWorks из Аризоны, направлена на создание гибкой, адаптированной платформы, которая может поддерживать распределенные операции в Индо-Тихоокеанском регионе.

SpektreWorks описала LUCAS как "надежную и экономически эффективную беспилотную авиационную систему (БПЛА) Группы 3, предназначенную для работы в суровых условиях с минимальными логистическими требованиями".

Открытая архитектура беспилотника позволяет ему интегрировать разнообразную полезную нагрузку, предлагая модульный подход к миссиям разведки, ударов и коммуникационной поддержки.

LUCAS способен работать как целевой беспилотник или как боевая система с дополнительным питанием. Он имеет несколько конфигураций запуска, включая взлет с ракетным ассистированием (RATO) и развертывание на базе грузовика, что делает его пригодным для быстрого развертывания неспециализированным персоналом.

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Новый односторонний атакующий беспилотник поддерживает автономные совместные миссии и обеспечивает сетецентрические ударные возможности по цене, значительно меньшей, чем традиционные системы.

Беспилотник использует атрибутированную платформу FLM 131 и оснащен высокосовместимыми системами наведения, разработанными для удовлетворения строгих требований к размеру, весу и мощности (SWaP). Его сеть полезной нагрузки позволяет дистанционно переключать и включать бортовые системы во время полета и поддерживает источники питания как 28 В, так и 12 В.

По данным SpektreWorks, LUCAS также будет работать как коммуникационный ретранслятор в сети многодоменной беспилотной системной связи (MUSIC). Ожидается, что эта возможность усилит безопасную связь между силами США и их союзниками, особенно в условиях конфликта, где традиционные сети уязвимы.

Представление LUCAS происходит на фоне растущего интереса к доступным, одноразовым беспилотникам, способным усиливать традиционные воздушные силы.

Беспилотники серии Shahed от Ирана привлекли внимание всего мира благодаря их использованию в Украине и на Ближнем Востоке, что побудило американских оборонных планировщиков к поиску аналогичных систем с расширенными возможностями и возможностью повторного использования.

Оборонные аналитики утверждают, что LUCAS может предоставить Индо-Тихоокеанскому командованию США (USINDOPACOM) ценный инструмент для распределенных морских операций и противодействия масштабным атакам беспилотников.

SpektreWorks подтвердила, что LUCAS сейчас успешно испытан и готов к производству, и может быть интегрирован с силами США и их союзниками в ближайшее время.

Дополнение

Министр обороны США Пит Хегсет издал новые директивы для ускорения производства и развертывания беспилотников в армии США. Это позволит командирам самостоятельно закупать и тестировать дроны, снимая бюрократические ограничения.

Павел Зинченко

Павел Зинченко

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