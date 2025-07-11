У Пентагоні нова директива: докорінна перебудова і швидке розширення арсеналу дронів
Київ • УНН
Міністр оборони США Піт Гегсет видав нові директиви для прискорення виробництва та розгортання безпілотників у армії США. Це дозволить командирам самостійно закуповувати та тестувати дрони, знімаючи бюрократичні обмеження.
Нові масштабні накази щодо прискорення виробництва та розгортання безпілотників у армії США, як пише Fox News, видав керівник Міноборони США Піт Гегсет, передає УНН.
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Пентагон оголосив про масштабні нові зміни, спрямовані на збільшення використання малих безпілотників, включаючи озброєні, у всіх збройних силах США.
У меморандумі під назвою "Розкриття домінування американських військових дронів", адресованому вищому керівництву Пентагону, командирам бойових дій та директорам оборонних агентств, глава Міноборони США Піт Гегсет назвав безпілотні системи "найбільшою інновацією на полі бою за останнє покоління".
Також у двох службових записках, які вперше отримала Fox News, Гегсет скасував застарілу політику, що "обмежувала інновації".
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Хегсет зазначив про ситуацію в Україні - тобто про збройну агресію рф - війна, в якій невеликі дрони стали повсюдним фактором з обох сторін.
В рамках агресивних зусиль, спрямованих на випередження росії та Китаю в безпілотній війні, "бюрократичні рукавички Міністерства знімаються", – написав Гегсет.
Смертельність не буде заважати самонакладеним обмеженням... Нашим головним ризиком є уникнення ризиків
Нагадаємо
Очільник Пентагону Піт Гегсет санкціонував призупинення поставок зброї в Україну минулого тижня, не поінформувавши Білий дім.
Міністерство оборони України вперше оголосило тендери на закупівлю FPV-дронів на понад 3.3 млрд грн через Prozorro. Закупівлі відбуватимуться на основі тактико-технічних характеристик, а не за назвами моделей