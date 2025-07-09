Пентагон призупинив поставки зброї Україні без відома Білого дому: деталі

Очільник Пентагону США Піт Геггет не поінформував Білий дім перед тим, як санкціонувати призупинення поставок зброї в Україну минулого тижня. Про це повідомляє УНН з посиланням на CNN.

Деталі

За даними журналістів, цей епізод підкреслює часто безсистемний процес вироблення політики в адміністрації Трампа, особливо під керівництвом Хегсета в Пентагоні. Зазначається, що Гегсет вдруге за цей рік вирішив зупинити потік американської зброї в Україну, що застало зненацька високопосадовців з національної безпеки.

Вперше зупинка постачання зброї Україні сталась в лютому 2025 року, але потім це рішення було швидко скасоване, повідомляють журналісти.

Відповідаючи на запитання, чи поінформував Гегсет Білий дім перед тим, як затвердити паузу в поставках, прес-секретар Білого дому Кароліна Левітт заявила, що Пентагон провів огляд, "щоб переконатися, що вся підтримка, яка надається всім іноземним державам, відповідає інтересам Америки". Вона додала, що Трамп "прийняв рішення продовжувати надавати оборонне озброєння Україні, щоб допомогти зупинити вбивства в цій жорстокій війні, над чим, за словами Пентагону, вони активно працюють".

Також вона додала, що "президент повністю довіряє міністру оборони".

Нагадаємо

Пентагон підтвердив відправлення додаткової оборонної зброї Україні за вказівкою президента США Дональда Трампа. До того у Білому домі заявляли, що США припиняють постачання деяких видів зброї до України через низький рівень власних військових запасів.

Також УНН повідомляв, що Дональд Трамп повідомив Володимиру Зеленському, що не припиняв постачання зброї Україні, а лише доручив перевірку запасів Пентагону.

Водночас речниця Держдепу Теммі Брюс заявила, що США продовжать постачати зброю Україні.