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Пентагон приостановил поставки оружия Украине без ведома Белого дома: детали

Киев • УНН

 • 418 просмотра

Глава Пентагона Пит Хэггетт санкционировал приостановку поставок оружия в Украину на прошлой неделе, не проинформировав Белый дом. Это уже второй раз за год, когда Хэггетт останавливает поток американского оружия в Украину.

Пентагон приостановил поставки оружия Украине без ведома Белого дома: детали

Глава Пентагона США Пит Хегсет не проинформировал Белый дом перед тем, как санкционировать приостановку поставок оружия в Украину на прошлой неделе. Об этом сообщает УНН со ссылкой на CNN.

Детали

По данным журналистов, этот эпизод подчеркивает часто бессистемный процесс выработки политики в администрации Трампа, особенно под руководством Хегсета в Пентагоне. Отмечается, что Хегсет во второй раз за этот год решил остановить поток американского оружия в Украину, что застало врасплох высокопоставленных чиновников по национальной безопасности.

Впервые остановка поставок оружия Украине произошла в феврале 2025 года, но затем это решение было быстро отменено, сообщают журналисты.

Отвечая на вопрос, проинформировал ли Хегсет Белый дом перед тем, как утвердить паузу в поставках, пресс-секретарь Белого дома Каролина Левитт заявила, что Пентагон провел обзор, "чтобы убедиться, что вся поддержка, оказываемая всем иностранным государствам, соответствует интересам Америки". Она добавила, что Трамп "принял решение продолжать предоставлять оборонительное вооружение Украине, чтобы помочь остановить убийства в этой жестокой войне, над чем, по словам Пентагона, они активно работают".

Также она добавила, что "президент полностью доверяет министру обороны".

Напомним

Пентагон подтвердил отправку дополнительного оборонительного оружия Украине по указанию президента США Дональда Трампа. До этого в Белом доме заявляли, что США прекращают поставки некоторых видов оружия в Украину из-за низкого уровня собственных военных запасов.

Также УНН сообщал, что Дональд Трамп сообщил Владимиру Зеленскому, что не прекращал поставки оружия Украине, а лишь поручил проверку запасов Пентагона.

В то же время пресс-секретарь Госдепа Тэмми Брюс заявила, что США продолжат поставлять оружие Украине.

Евгений Устименко

Евгений Устименко

политикаНовости Мира
Пит Хегсетх
Государственный департамент Соединенных Штатов Америки
Пентагон
Белый дом
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Соединённые Штаты
Украина
Tesla
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