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В Пентагоне новая директива: коренная перестройка и быстрое расширение арсенала дронов

Киев • УНН

 • 1376 просмотра

Министр обороны США Пит Хэгсет издал новые директивы для ускорения производства и развертывания беспилотников в армии США. Это позволит командирам самостоятельно закупать и тестировать дроны, снимая бюрократические ограничения.

В Пентагоне новая директива: коренная перестройка и быстрое расширение арсенала дронов

Новые масштабные приказы по ускорению производства и развертывания беспилотников в армии США, как пишет Fox News, издал руководитель Минобороны США Пит Хегсет, передает УНН.

Детали

Пентагон объявил о масштабных новых изменениях, направленных на увеличение использования малых беспилотников, включая вооруженные, во всех вооруженных силах США.

В меморандуме под названием "Раскрытие доминирования американских военных дронов", адресованном высшему руководству Пентагона, командирам боевых действий и директорам оборонных агентств, глава Минобороны США Пит Хегсет назвал беспилотные системы "величайшей инновацией на поле боя за последнее поколение".

Также в двух служебных записках, которые впервые получила Fox News, Хегсет отменил устаревшую политику, которая "ограничивала инновации".

Впервые командиры в звании полковника или капитана могут самостоятельно закупать и тестировать дроны

- информирует издание.

Хегсет отметил ситуацию в Украине - то есть вооруженную агрессию РФ - войну, в которой небольшие дроны стали повсеместным фактором с обеих сторон.

В рамках агрессивных усилий, направленных на опережение России и Китая в беспилотной войне, "бюрократические перчатки Министерства снимаются", – написал Хегсет.

Смертоносность не будет мешать самоналоженным ограничениям... Нашим главным риском является избегание рисков

- подчеркнул последний.

Напомним

Глава Пентагона Пит Хегсет санкционировал приостановку поставок оружия в Украину на прошлой неделе, не проинформировав Белый дом.

Министерство обороны Украины впервые объявило тендеры на закупку FPV-дронов на более чем 3,3 млрд грн через Prozorro. Закупки будут проходить на основе тактико-технических характеристик, а не по названиям моделей

Игорь Тележников

Игорь Тележников

ВойнаНовости МираТехнологии
Пит Хегсетх
Фокс Ньюс
Министерство обороны Украины
Пентагон
Белый дом
Китай
Соединённые Штаты
Tesla
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