В Пентагоне новая директива: коренная перестройка и быстрое расширение арсенала дронов
Киев • УНН
Министр обороны США Пит Хэгсет издал новые директивы для ускорения производства и развертывания беспилотников в армии США. Это позволит командирам самостоятельно закупать и тестировать дроны, снимая бюрократические ограничения.
Новые масштабные приказы по ускорению производства и развертывания беспилотников в армии США, как пишет Fox News, издал руководитель Минобороны США Пит Хегсет, передает УНН.
Детали
Пентагон объявил о масштабных новых изменениях, направленных на увеличение использования малых беспилотников, включая вооруженные, во всех вооруженных силах США.
В меморандуме под названием "Раскрытие доминирования американских военных дронов", адресованном высшему руководству Пентагона, командирам боевых действий и директорам оборонных агентств, глава Минобороны США Пит Хегсет назвал беспилотные системы "величайшей инновацией на поле боя за последнее поколение".
Также в двух служебных записках, которые впервые получила Fox News, Хегсет отменил устаревшую политику, которая "ограничивала инновации".
Впервые командиры в звании полковника или капитана могут самостоятельно закупать и тестировать дроны
Хегсет отметил ситуацию в Украине - то есть вооруженную агрессию РФ - войну, в которой небольшие дроны стали повсеместным фактором с обеих сторон.
В рамках агрессивных усилий, направленных на опережение России и Китая в беспилотной войне, "бюрократические перчатки Министерства снимаются", – написал Хегсет.
Смертоносность не будет мешать самоналоженным ограничениям... Нашим главным риском является избегание рисков
Напомним
Глава Пентагона Пит Хегсет санкционировал приостановку поставок оружия в Украину на прошлой неделе, не проинформировав Белый дом.
Министерство обороны Украины впервые объявило тендеры на закупку FPV-дронов на более чем 3,3 млрд грн через Prozorro. Закупки будут проходить на основе тактико-технических характеристик, а не по названиям моделей