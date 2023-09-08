Пентагон на запит України продовжить навчання понад 200 українських військових на танках Abrams

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"На запит України військові підтримуватимуть свої навички керування та ремонту до того, як 31 танк, який США зобов'язались переобладнати та надати Україні восени, будуть готові. Ці тренування навичок, як очікується, займуть декілька тижнів", - заявив О'Доннелл.

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Навчання відбуваються на американській базі в Німеччині.

США планують надати Україні 31 танк. А в новому пакеті допомоги Пентагон оголосив, що надасть Україні снаряди зі збідненим ураном для танків Abrams.

За очікуваннями, поставки танків зможуть дозволити Києву подолати російські укріплення і допоможуть українському контрнаступу.

Abrams буде вже третім західним основним бойовим танком, який отримає Україна від партнерів, на додаток до німецьких Leopard та британських Chellenger.

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