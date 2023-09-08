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Пентагон на запит України продовжить навчання понад 200 українських військових на танках Abrams

Пентагон на запит України продовжить навчання понад 200 українських військових на танках Abrams

Київ • УНН

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КИЇВ. 8 вересня. УНН. Понад 200 українських військових ще декілька тижнів продовжать вдосконалювати навички управління та ремонту американських танків Abrams, після того, як основний курс комбінованих навчань завершився в серпні. Про це Голосу Америки повідомив речник Командування Сухопутних сил США в Європі та Африці Мартін О'Доннелл, пише УНН.

Цитата 

"На запит України військові підтримуватимуть свої навички керування та ремонту до того, як 31 танк, який США зобов'язались переобладнати та надати Україні восени, будуть готові. Ці тренування навичок, як очікується, займуть декілька тижнів", - заявив О'Доннелл.  

Деталі 

Навчання відбуваються на американській базі в Німеччині. 

США планують надати Україні 31 танк. А в новому пакеті допомоги Пентагон оголосив, що надасть Україні снаряди зі збідненим ураном для танків Abrams.

За очікуваннями, поставки танків зможуть дозволити Києву подолати російські укріплення і допоможуть українському контрнаступу.

Abrams буде вже третім західним основним бойовим танком, який отримає Україна від партнерів, на додаток до німецьких Leopard та британських Chellenger. 

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