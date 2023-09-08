Пентагон по запросу Украины продолжит обучение более 200 украинских военных на танках Abrams
Киев • УНН
КИЕВ. 8 сентября. УНН. Более 200 украинских военных еще несколько недель продолжат совершенствовать навыки управления и ремонта американских танков Abrams, после того, как основной курс комбинированных учений завершился в августе. Об этом Голосу Америки сообщил представитель Командования Сухопутных сил США в Европе и Африке Мартин О'Доннелл, пишет УНН.
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"По запросу Украины военные будут поддерживать свои навыки управления и ремонта до того, как 31 танк, который США обязались переоборудовать и предоставить Украине осенью, будут готовы. Эти тренировки навыков, как ожидается, займут несколько недель", - заявил О'Доннелл.
Детали
Учения проходят на американской базе в Германии.
США планируют предоставить Украине 31 танк. А в новом пакете помощи Пентагон объявил, что предоставит Украине снаряды с обедненным ураном для танков Abrams.
По ожиданиям, поставки танков смогут позволить Киеву преодолеть российские укрепления и помогут украинскому контрнаступлению.
Abrams будет уже третьим западным основным боевым танком, который получит Украина от партнеров, в дополнение к немецким Leopard и британским Chellenger.
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