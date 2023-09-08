Пентагон по запросу Украины продолжит обучение более 200 украинских военных на танках Abrams

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"По запросу Украины военные будут поддерживать свои навыки управления и ремонта до того, как 31 танк, который США обязались переоборудовать и предоставить Украине осенью, будут готовы. Эти тренировки навыков, как ожидается, займут несколько недель", - заявил О'Доннелл.

Детали

Учения проходят на американской базе в Германии.

США планируют предоставить Украине 31 танк. А в новом пакете помощи Пентагон объявил, что предоставит Украине снаряды с обедненным ураном для танков Abrams.

По ожиданиям, поставки танков смогут позволить Киеву преодолеть российские укрепления и помогут украинскому контрнаступлению.

Abrams будет уже третьим западным основным боевым танком, который получит Украина от партнеров, в дополнение к немецким Leopard и британским Chellenger.

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