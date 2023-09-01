У Пентагоні розповіли, чи вплине "шатдаун" на підтримку України
Київ • УНН
КИЇВ. 1 серпня. УНН. Речник Пентагону Пет Райдер на брифінгу у четвер висловив сподівання, що Конгрес США ухвалить бюджет до кінця цього фіскального року, щоб не допустити часткової зупинки роботи уряду - "шатдауну". Водночас він заявив, що Вашингтон і надалі зможе підтримувати Україну в тих обсягах, які вона потребує, пише УНН.
Деталі
Райдер зауважив, що "не хоче вдаватися в гіпотези" щодо потенційних дій Конгресу, і сподівається що угоди про фінансування до кінця року досягти вдасться.
Цитата
"Нам потрібне передбачуване, адекватне, стійке та своєчасне фінансування. І тому найкращий спосіб, яким Конгрес може підтримати департамент, це вчасно прийняти асигнування на весь рік. Знову ж таки, що стосується України, зараз ми впевнені, що зможемо продовжувати підтримувати Україну тими можливостями, які їй потрібні. Але, якщо ми досягнемо "шатдауну", ми, звичайно, зможемо повідомити більше", - резюмував речник.
Нагадаємо
Пентагон уклав контракт на суму 192 мільйони з американською компанією Raytheon для закупівлі протиповітряних ракет середнього радіуса AMRAAM у рамках бюджету як військову допомогу Україні.