У Пентагоні розповіли, чи вплине "шатдаун" на підтримку України

Деталі

Райдер зауважив, що "не хоче вдаватися в гіпотези" щодо потенційних дій Конгресу, і сподівається що угоди про фінансування до кінця року досягти вдасться.

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"Нам потрібне передбачуване, адекватне, стійке та своєчасне фінансування. І тому найкращий спосіб, яким Конгрес може підтримати департамент, це вчасно прийняти асигнування на весь рік. Знову ж таки, що стосується України, зараз ми впевнені, що зможемо продовжувати підтримувати Україну тими можливостями, які їй потрібні. Але, якщо ми досягнемо "шатдауну", ми, звичайно, зможемо повідомити більше", - резюмував речник.

Нагадаємо

Пентагон уклав контракт на суму 192 мільйони з американською компанією Raytheon для закупівлі протиповітряних ракет середнього радіуса AMRAAM у рамках бюджету як військову допомогу Україні.