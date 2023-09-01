В Пентагоне рассказали, повлияет ли "шатдаун" на поддержку Украины

Детали

Райдер заметил, что "не хочет вдаваться в гипотезы" относительно потенциальных действий Конгресса, и надеется что соглашения о финансировании до конца года достичь удастся.

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"Нам нужно предсказуемое, адекватное, устойчивое и своевременное финансирование. И поэтому лучший способ, которым Конгресс может поддержать департамент, это вовремя принять ассигнования на весь год. Опять же, что касается Украины, сейчас мы уверены, что сможем продолжать поддерживать Украину теми возможностями, которые ей нужны. Но, если мы достигнем "шатдауна", мы, конечно, сможем сообщить больше", - резюмировал спикер.

Напомним

Пентагон заключил контракт на сумму 192 миллиона с американской компанией Raytheon для закупки противовоздушных ракет среднего радиуса AMRAAM в рамках бюджета в качестве военной помощи Украине.