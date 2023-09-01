Пентагон закупить для України з бюджету ракети AMRAAM
Київ • УНН
КИЇВ. 1 вересня. УНН. Контракт на суму 192 мільйони доларів уклало з американською компанією Raytheon міністерство оборони США. Йдеться про закупівлю протиповітряних ракет середнього радіусу AMRAAM у рамках бюджету як військову допомогу Україні. Про це 31 серпня повідомила прес-служба Пентагону, передає УНН.
Цитата
"Raytheon Missiles and Defense отримав контракт 192 мільйони доларів на закупівлю вдосконалених ракет середнього радіусу класу "повітря - повітря" (AMRAAM)", — уточнили в Пентагоні.
Деталі
Роботи за контрактом планується завершити до 29 листопада 2024 року. Оплата здійснюватиметься коштами із програми військових асигнувань для України у рамках 2023 фінансового року. У Пентагоні не вказали, скільки ракет AMRAAM буде придбано.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: У Міноборони розповіли, що являє собою батареї ППО NASAMS, які захищають українське небо