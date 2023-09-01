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Пентагон закупит для Украины из бюджета ракеты AMRAAM

Пентагон закупит для Украины из бюджета ракеты AMRAAM

Киев • УНН

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КИЕВ. 1 сентября. УНН. Контракт на сумму 192 миллиона долларов заключило с американской компанией Raytheon министерство обороны США. Речь идет о закупке противовоздушных ракет среднего радиуса AMRAAM в рамках бюджета в качестве военной помощи Украине. Об этом 31 августа сообщила пресс-служба Пентагона, передает УНН.

Цитата

"Raytheon Missiles and Defense получил контракт 192 миллиона долларов на закупку усовершенствованных ракет среднего радиуса класса "воздух - воздух" (AMRAAM)", — уточнили в Пентагоне.

Детали

Работы по контракту планируется завершить до 29 ноября 2024 года. Оплата будет осуществляться средствами из программы военных ассигнований для Украины в рамках 2023 финансового года. В Пентагоне не указали, сколько ракет AMRAAM будет приобретено.

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