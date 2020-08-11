Пенсійний фонд спрямував ще 1,6 млрд грн на серпневі виплати
Київ • УНН
КИЇВ. 11 серпня. УНН. Пенсійний фонд України продовжує фінансування пенсій у серпні, з бюджету спрямовано ще 1,6 млрд грн. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Пенсійного фонду.
"11 серпня 2020 року Пенсійний фонд України, згідно із затвердженим графіком, продовжує фінансування пенсій серпня. На пенсійні виплати спрямовано 1,6 мільярда гривень. З початку місяця профінансовано пенсій на суму 16,9 мільярда гривень", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що виплату пенсій буде проведено у визначену кожному пенсіонеру дату виплати в установленому порядку.
Нагадаємо, Пенсійний фонд України розпочав фінансування пенсій серпня, спрямувавши на це 1,2 млрд грн.