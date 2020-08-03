Пенсійний фонд спрямував на серпневі виплати 1,2 млрд грн
Київ • УНН
КИЇВ. 3 серпня. УНН. Пенсійний фонд України розпочав фінансування пенсій серпня, спрямувавши на це 1,2 млрд грн. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу Пенсійного фонду.
"3 серпня 2020 року Пенсійний фонд України, згідно із затвердженим графіком, розпочав фінансування пенсій серпня. На пенсійні виплати спрямовано 1,2 млрд гривень", - йдеться у повідомленні.
У фонді додали, що виплата липневих пенсій буде проводитись у визначену кожному пенсіонеру дату в установленому порядку.
Як раніше повідомляв УНН, через карантин доступ до пенсій на Донбасі заблоковано.