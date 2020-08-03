Пенсійний фонд спрямував на серпневі виплати 1,2 млрд грн

"3 серпня 2020 року Пенсійний фонд України, згідно із затвердженим графіком, розпочав фінансування пенсій серпня. На пенсійні виплати спрямовано 1,2 млрд гривень", - йдеться у повідомленні.

У фонді додали, що виплата липневих пенсій буде проводитись у визначену кожному пенсіонеру дату в установленому порядку.

Як раніше повідомляв УНН, через карантин доступ до пенсій на Донбасі заблоковано.