Пенсионный фонд направил еще 1,6 млрд грн на августовские выплаты
Киев • УНН
КИЕВ. 11 августа. УНН. Пенсионный фонд Украины продолжает финансирование пенсий в августе, из бюджета направлено еще 1,6 млрд грн. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Пенсионного фонда.
"11 августа 2020 года Пенсионный фонд Украины, согласно утвержденному графику, продолжает финансирование пенсий августа. На пенсионные выплаты направлено 1,6 миллиарда гривен. С начала месяца профинансировано пенсий на сумму 16,9 миллиарда гривен", - говорится в сообщении.
Отмечается, что выплата пенсий будет проведена в определенную каждому пенсионеру дату выплаты в установленном порядке.
Напомним, Пенсионный фонд Украины начал финансирование пенсий августа, направив на это 1,2 млрд грн.